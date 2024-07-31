Использовать сильные успокоительные запрещено! Как подготовить питомца к путешествию?

Семейные поездки – самый популярный отдых последнего времени. А куда девать питомца – вот в чем вопрос. Можно ли оставить его родственникам или на передержку? А если взять с собой? Это непростая затея, обсудили ее с зоопсихологом.

Ирина Ралько, зоопсихолог:

Наши законы позволяют перемещаться с крупными животными, но есть много нюансов, которые стоит учитывать. Оптимальное перемещение с собаками такого размера – на личном транспорте владельца. Собака может вести себя идеально, но иногда, просто гуляя по улице, можно получить много негативных реакций из-за размеров собаки.

Первыми моими собаками были доги. Это были времена Союза. Я со своим догом, который был 90 сантиметров в холке, летала на самолетах, ездила на поездах, электричках, в маршрутках. В самолете он летел рядом со мной, на сиденье. Сейчас у нас собака в статусе имущества и вещи. Это только багажное отделение, в каждой авиакомпании очень жесткие требования к формату переноски, ее размерам. Если собака размером свыше 70 килограммов, это вообще карго. Это даже не переноска, а большая клетка, и там отдельные условия. Есть авиакомпании, которые специализируются на перевозках животных, но это далеко не для рядового потребителя.

Использование препаратов, сильных успокоительных на самом деле запрещено. При перевозке на ветеринарном контроле оценивается состояние животного. И если там видят, что животное похоже на тряпочку и не реагирует ни на что, вас, скорее всего, к полету не допустят.