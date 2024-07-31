В поликлинике МВД открыли диагностический центр компьютерной и магнитно-резонансной томографии

В поликлинике МВД открыли диагностический центр компьютерной, магнитно-резонансной томографии и маммографии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внедрение и широкое использование этого высокотехнологичного медоборудования позволит обеспечить не только максимально эффективное лечение и реабилитацию пациентов, но и повысить уровень профилактики и диагностики различных заболеваний.

Как отметил во время церемонии открытия центра министр внутренних дел, в ведомстве придается огромное значение сохранению и укреплению здоровья сотрудников и ветеранов, членов их семей. Особое внимание при этом уделяется женщинам. Материально-техническая база учреждений здравоохранения постоянно обновляется, во врачебную практику внедряются самые передовые разработки.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Здесь исследования будут проводиться: и КТ, и МРТ. Здесь установлен аппарат, который будет проводить маммографические исследования. Сюда будут приезжать сотрудники и сотрудницы со всей страны.