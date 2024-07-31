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Экскурсию по Дворцу Независимости провели для сотрудников МАЗ

31 июля 2024 11:15
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Один из главных символов суверенной Беларуси – Дворец Независимости – вновь открыл двери для посетителей. С экскурсией там побывали работники Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсию по Дворцу Независимости провели для сотрудников МАЗ-1

Вживую увидеть знаковые помещения, в которых каждый день вершится судьба страны, смогли около сотни человек. Интерьеры залов и кабинетов практически полностью выполнены руками наших мастеров из отечественных материалов. Само здание Дворца построили всего за 30 месяцев вместо предполагаемых 57. И уже около шести лет по личному решению Президента он открыт для посещений.

Экскурсию по Дворцу Независимости провели для сотрудников МАЗ-4

Ольга Петровская, председатель общественного объединения «Клуб «Ветеран МАЗ»:
Гордость за такое великолепие, гордость за наших белорусских мастеров, за их труд, их талант, за такую неописуемую красоту.

Экскурсию по Дворцу Независимости провели для сотрудников МАЗ-7

Сергей Дедовец, заместитель председателя профсоюзного комитета Минского автомобильного завода:
Впечатления, конечно, просто ошеломляющие. Благодарим тех людей, у которых такие золотые руки, светлые умы. Смогли своими головами, своими действиями сделать такое чудо.

Экскурсию по Дворцу Независимости провели для сотрудников МАЗ-10

Дарья Тимофеева, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Минского автомобильного завода:
Здесь чувствуешь ту самую мощь и силу нашей молодой суверенной Беларуси, ведь здесь принимаются судьбоносные решения. Президент Александр Григорьевич вместе со своей командой здесь выстраивает стратегию развития нашей страны.

Экскурсию по Дворцу Независимости провели для сотрудников МАЗ-13

Для коллектива предприятия экскурсия стала своеобразным подарком к 80-летнему юбилею, который МАЗ отметит уже 9 августа. К этой дате подошли с немалым багажом достижений. На предприятии в разы увеличили показатели рентабельности, выручки, экспорта и объемов производства продукции.

# Предприятия Беларуси # общество

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