Экскурсию по Дворцу Независимости провели для сотрудников МАЗ

Один из главных символов суверенной Беларуси – Дворец Независимости – вновь открыл двери для посетителей. С экскурсией там побывали работники Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из главных символов суверенной Беларуси – Дворец Независимости – вновь открыл двери для посетителей. С экскурсией там побывали работники Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вживую увидеть знаковые помещения, в которых каждый день вершится судьба страны, смогли около сотни человек. Интерьеры залов и кабинетов практически полностью выполнены руками наших мастеров из отечественных материалов. Само здание Дворца построили всего за 30 месяцев вместо предполагаемых 57. И уже около шести лет по личному решению Президента он открыт для посещений.
Ольга Петровская, председатель общественного объединения «Клуб «Ветеран МАЗ»:
Гордость за такое великолепие, гордость за наших белорусских мастеров, за их труд, их талант, за такую неописуемую красоту.
Сергей Дедовец, заместитель председателя профсоюзного комитета Минского автомобильного завода:
Впечатления, конечно, просто ошеломляющие. Благодарим тех людей, у которых такие золотые руки, светлые умы. Смогли своими головами, своими действиями сделать такое чудо.
Дарья Тимофеева, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Минского автомобильного завода:
Здесь чувствуешь ту самую мощь и силу нашей молодой суверенной Беларуси, ведь здесь принимаются судьбоносные решения. Президент Александр Григорьевич вместе со своей командой здесь выстраивает стратегию развития нашей страны.
Для коллектива предприятия экскурсия стала своеобразным подарком к 80-летнему юбилею, который МАЗ отметит уже 9 августа. К этой дате подошли с немалым багажом достижений. На предприятии в разы увеличили показатели рентабельности, выручки, экспорта и объемов производства продукции.