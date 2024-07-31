Экскурсию по Дворцу Независимости провели для сотрудников МАЗ

Один из главных символов суверенной Беларуси – Дворец Независимости – вновь открыл двери для посетителей. С экскурсией там побывали работники Минского автомобильного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вживую увидеть знаковые помещения, в которых каждый день вершится судьба страны, смогли около сотни человек. Интерьеры залов и кабинетов практически полностью выполнены руками наших мастеров из отечественных материалов. Само здание Дворца построили всего за 30 месяцев вместо предполагаемых 57. И уже около шести лет по личному решению Президента он открыт для посещений.

Ольга Петровская, председатель общественного объединения «Клуб «Ветеран МАЗ»:

Гордость за такое великолепие, гордость за наших белорусских мастеров, за их труд, их талант, за такую неописуемую красоту.

Сергей Дедовец, заместитель председателя профсоюзного комитета Минского автомобильного завода:

Впечатления, конечно, просто ошеломляющие. Благодарим тех людей, у которых такие золотые руки, светлые умы. Смогли своими головами, своими действиями сделать такое чудо.

Дарья Тимофеева, заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Минского автомобильного завода:

Здесь чувствуешь ту самую мощь и силу нашей молодой суверенной Беларуси, ведь здесь принимаются судьбоносные решения. Президент Александр Григорьевич вместе со своей командой здесь выстраивает стратегию развития нашей страны.