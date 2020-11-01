«Это привело бы к трагическим последствиям». Учёные рассказали, как магнитные бури влияют на нашу планету

Вой, огонь и ветер – так зловеще выглядит и звучит то, что называют вспышками на Солнце. Почему они возникают, до конца неизвестно. Но совершенно ясно: в такие периоды звезда высвобождает энергию. Тонны тротила, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.

Новости Беларуси. Магнитная буря на неделе накрыла мир. Вспышки на Солнце, длившиеся 9 дней, заставили понервничать многих: шторм достигал 3 баллов из 5, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Иван Сивцов, кандидат физико-математических наук:

Они могут вызывать проблемы в энергосетях и могут вызывать проблемы в спутниковой связи. Например, в Канаде была такая ситуация, что очень сильная магнитная буря разрушила (то есть просто выключила) на большой территории электропитание.

Бури – результат противоборства. С одной стороны – ударных волн от Солнца, с другой – магнитного поля Земли. Без него планета погибла бы мгновенно. Оно как брандмауэр, только не сетевой, а космический. Такой защиты нам хватит на тысячи лет.