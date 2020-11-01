«Это привело бы к трагическим последствиям». Учёные рассказали, как магнитные бури влияют на нашу планету

Новости Беларуси. Магнитная буря на неделе накрыла мир. Вспышки на Солнце, длившиеся 9 дней, заставили понервничать многих: шторм достигал 3 баллов из 5, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вой, огонь и ветер – так зловеще выглядит и звучит то, что называют вспышками на Солнце. Почему они возникают, до конца неизвестно. Но совершенно ясно: в такие периоды звезда высвобождает энергию. Тонны тротила, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.
Иван Сивцов, кандидат физико-математических наук:
Они могут вызывать проблемы в энергосетях и могут вызывать проблемы в спутниковой связи. Например, в Канаде была такая ситуация, что очень сильная магнитная буря разрушила (то есть просто выключила) на большой территории электропитание.
Бури – результат противоборства. С одной стороны – ударных волн от Солнца, с другой – магнитного поля Земли. Без него планета погибла бы мгновенно. Оно как брандмауэр, только не сетевой, а космический. Такой защиты нам хватит на тысячи лет.
Александр Красовский, кандидат физико-математических наук:
Наличие магнитосферы у Земли – это большущее благо. Если бы этого не было и то, что «плюется» со стороны Солнца, солнечный ветер долетал бы до нас, то это привело бы к совершенно трагическим последствиям. И, прежде всего, сдуло бы атмосферу.
Читайте также:
При мощной магнитной вспышке северное сияние может дойти до экватора». Фотограф об съёмках во время природных аномалий
От чего зависит подверженность влиянию магнитных бурь? Рассказывает невролог
Помогает физкультура. Как ветеран ВОВ справляется с магнитными бурями