«Когда увозила его обратно, у меня болела душа». Женщина рассказала, как решила усыновить ребёнка из детского дома

Новости Беларуси. Елене знакомство с детским домом № 7 подарило еще одного сына – Вадима, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Женщина стала для мальчика приемной мамой.

Сначала было время привыкания, встречи в детском доме, совместные выходные. После – знакомство со всей семьей, у Елены два сына и внуки. Но уже в первый класс мальчик пошел из собственного родного дома. «Мы вместе с мужем закодировались, посещаем детей». История семьи, в которой изъяли детей у родителей

Елена Авсейчик, приемная мама:

Я его забирала на выходные, но, когда я его увозила обратно, у меня болела душа. Он всегда говорил: «А когда мы уже останемся здесь? Когда я здесь буду жить?» То есть ребенок прикипел сердцем и душой. И я тоже к нему прикипела.

Прошло время, полгода, наверное, пока нам оформили документы, и я его забрала, это было как раз перед моим днем рождения, 27 апреля, два с половиной года назад. Чужих детей не бывает точно, потому что дети должны чувствовать любовь, они должны быть любимы. И мы, взрослые, должны понимать, что мы можем эту любовь им дарить.

И вот он – результат заботы и искренней любви. Вадим активно занимается спортом, с удовольствием ходит на каратэ и футбол. Радует маму и школьными успехами: с легкостью запоминает стихотворения, рисует, а скоро приступит к изучению итальянского языка. «Мы вместе с мужем закодировались, посещаем детей». История семьи, в которой изъяли детей у родителей