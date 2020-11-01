Астролог о магнитных бурях: «Люди, рождённые в годы повышенной солнечной активности, некоторые заболевания переносят легче»

Новости Беларуси. Солнечный ветер провоцирует катаклизмы на Земле. Александр Чижевский доказал: бури повышают риск психических расстройств. Иногда они принимают массовый характер, выливаясь в революции. К примеру, 1870 года во Франции или 1917 года в России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Махнач, астролог:

Да, это выбросы энергии огромные. Да, оно оказывает возмущение в магнитном поле Земли. В большинстве своем мы воспринимаем тяжело. Но те же исследования показывают, что есть заболевание крови (по-моему, Верльгофа называется). Установили, что люди, рожденные в годы повышенной солнечной активности, легче переносят эту болезнь.

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