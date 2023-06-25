Уникальная теплица под Жлобином! Садовод выращивает тропические фрукты

Новости Беларуси. Приближение к тропикам – это не только температурный плюс, но и аграрный. В Беларуси уже появились целые плантации ореха. Первопроходцем на наших землях стал фундук. А на грядках вместе с огурцами выращивают арбузы и дыни, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как утверждают ученые, белорусские бахчевые слаще и безопаснее импортных. А чтобы получить увесистую ягоду, нужно соблюдать технологию и правильно выбирать сорт. Да и в условиях импортозамещения потепление нам только на руку.

Изобилие солнца дает возможность выращивать в Беларуси сахарную кукурузу, спаржу, зеленый горошек и даже ананасы. Уже есть и такие случаи. На неделе Глеб Прокофьев отправился в уникальную теплицу под Жлобином, где круглый год собирают тропический урожай.

Виталий Веремейчиков, садовод:

Кофе только отцвел, недавно плоды висели. Увеличивается в размерах апельсин. Кафрский лайм. Это мандарин Сатсума Миагава. Это авокадо, тоже пока не плодоносит. Думаю, должно.

Вот так бегло Виталий Веремейчиков проводит экскурсию по своей оранжерее. И эта лишь малая часть фруктов, которые удается выращивать жлобинскому садоводу в белорусских широтах. Здесь несколько десятков экзотических эксклюзивов. Питахая, муррайя, кофейное дерево, кумкват и не только. Первым экспонатом этой коллекции стал ананас.

Виталий Веремейчиков:

Как-то увидел, что укореняют его. Точно так же приобрел ананас. За несколько раз укоренилось. С первого раза не получилось. Где-то раза с третьего укоренилось успешно. Вырастил на окошке.

По опыту Виталия ананас растет два года, а на третий зацветает. Еще три месяца придется ждать, чтобы плод созрел. Кстати, это видео Виталий снял несколько недель назад, когда срезал очередной спелый фрукт. И уже по привычке поделился агродостижением в своем видеоблоге.

Виталий Веремейчиков:

1,391 кг. Он больше, чем все, которые мы выращивали. Ананас спелый. Цвет. Разрезал – запах пошел очень вкусный. В магазине такой не купишь. Именно потому Виталий и решил: диковинным фруктам на даче быть. И тропические плоды в белорусском огороде – это уже реальность. Их вкус несравним с привозимыми к нам из-за рубежа.

Виталий Веремейчиков:

Эти ананасы, которые к нам привозят, если вы путешествуете где-то, то можете попробовать спелый плод, а в основном у нас технической зрелости, плоды все зеленые, кислые. Необычное увлечение у Виталия появилось шесть лет назад. Тогда электромонтер проводил свои первые растениеводческие эксперименты на собственном подоконнике. Но когда экзотике там стало тесно, пришлось на даче возвести теплицу – 40 квадратов. Надо сказать, что, несмотря на наш белорусский климат, экзотика здесь чувствует себя комфортно.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Большинство экзотических фруктов выращивается в этой оранжерее. Замкнутое пространство создает комфортный микроклимат. Сейчас здесь около 30 градусов, а зимой благодаря тепловому котлу сохраняется температура до 15. Тем не менее превращать хобби в бизнес не хочет. Считает, что тогда увлечение превратится в рутинную работу. Радовать близких и друзей спелыми и вкусными фруктами для него сегодня важнее. Виталий Веремейчиков:

Здесь более визуальное наслаждение получаешь, нежели продуктов с этого. Ну сколько здесь? Раз, два, три, ну десяток будет этих плодиков. Как приятный бонус.

Первым новоселом в теплице Виталия стал лимон Пандероза. Это гибрид лимона, цитрона и грейпфрута. Его основное отличие от других цитрусовых – большой размер. Вес плода может достигать до килограмма.

Виталий Веремейчиков:

Это пятый год, наверное. Сам плод от цветения до полного созревания – 9 месяцев. А рекордсмен по плодовитости в оранжерее Виталия – банан. В зрелом виде общая связка весит около 30 килограммов, а в ней порядка трех сотен плодов.

Виталий Веремейчиков:

Это за сезон. Если в грунте растет, то за год он вырастает.

Еще один плодовитый фрукт – папайя. В прошлый сезон три плода весили полтора килограмма. В этом их ожидается пять.

Виталий Веремейчиков:

Увеличивается, завязывается. И эти цветы – еще будут плоды. Уже сейчас завязались, начинают расти. А это уже другая теплица. Здесь по соседству с виноградом пятый год Виталий выращивает инжир. За сезон с шести кустов удается собрать около двух десятков плодов.