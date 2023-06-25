Аномальная засуха в Беларуси! Как белорусские аграрии восстанавливают поля после капризов погоды?

Новости Беларуси. Начало лета для АПК выдалось сложным. Так, в мае выпало всего 19 % осадков от нормы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Практически во всех областях нашей страны ждали дождей, как манны небесной. В Бресте выпало 27 % от нормы, Витебске – 16 %, Гомеле – 27 %, Гродно – 28 %, Могилеве – 22 %. Но больше всего пострадал Минск, где выпало всего 9 % от нормы. А если вернуться еще немого назад, то и весной погода нас не баловала. В марте и апреле мы, наоборот, страдали от обилия осадков, а потом и вовсе грянули заморозки. Этот год в плане погоды стал наиболее экстремальным, заключают агрометеорологи и делают вывод, что скоро мы будем жить, как в тропиках.

Но, несмотря на прогнозы, пока до катастрофы далеко. Такое заключение сделал глава государства на том же совещании в четверг, 22 июня. Да и пенять на погоду – это самое легкое. Ведь, как неоднократно отмечал Президент, вся наша страна – зона рискованного земледелия. К этому надо привыкнуть в конце концов и научиться с этим жить. Другого выхода у нас просто нет. Так что первоочередная задача на этот сезон – сохранить урожай зерновых, но в этом случае нам есть где дозаправиться. А вот заготовка трав, для которых засуха опасна, – дело чести, как говорится. Упустить зеленый урожай – значит, поставить под угрозу ситуацию в сельском хозяйстве в целом. Как аграрии противостоят капризам природы и почему всухую проигрывать не собираются? В поля отправились наши корреспонденты.

Я тучи разведу руками... Наворожила! Строки императрицы Ирины Аллегровой, что ком в горле белорусских аграриев. 80 суток кряду без существенных осадков. От такого «сухого закона» нивные просторы превратились в пустынные дюны.

Сергей Вежновец, директор сельхозпредприятия «Некрашинский»:

Как будто бы забытая людьми и Богом земля получилась.

В Октябрьском районе заверяют: ничего подобного не видели с конца 1960-х. Посевная-2023 прошла с соблюдением всех технологий, но погибших полей от этого не меньше. С начала мая земля попросту не знала влаги.

Дмитрий Поянен, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Октябрьского райисполкома:

При значениях 2,8-3,2 % влаги, которая должна быть минимум в земле для роста растений, у нас было менее 1 %. Поэтому все посевы озимой тритикале практически погибли. И наблюдается такая же ситуация с яровыми зерновыми, то есть овес, ячмень тоже ощущают недостаток влаги и начинают погибать.

«Подожди, дожди» и на Могилевщине. В хозяйстве «Нива» Шкловского района под угрозой пятитысячное стадо. Только в день им необходимо более 150 тонн кормов, но утомленные солнцем ростки даже косилка не берет. Вместо привычного метра, всего лишь 15 сантиметров. Еврейская технология спасла сад от засухи – в хозяйстве под Гродно установили системы орошения.

Григорий Ковалев, директор сельхозпредприятия «Нива»:

Съели мы свои запасы прошлогодние, сейчас приходится кормить зеленой массой. И выпасать, и зеленой массой кормить, и сенаж класть. Поэтому ситуация сложная.

Рост растений очень низкий, он примерно на 50 % ниже, чем должен быть в нормальных условиях. И из-за засухи сформирован очень маленький колосок. Обычно в колосе должно 24-26 зерен. А мы видим, что при всем соблюдении технологии (здесь и удобрения нормативные, и фунгициды, гербициды) здесь 13 зерен. То есть в два раза меньше, чем обычно в нормальные годы мы имеем колос.

В центре земледелия НАН уверяют: такая засуха для Беларуси – абсолютная аномалия. Более других пострадали травы: ячмень, тритикале, горох. Всем известная аксиома – чем выше культура, тем ниже корни – в 2023 году сыграла злую шутку. Весенние паводки с лихвой напитали растения, поэтому тянуться за водой вглубь необходимости не было, оттого корни остались ближе к поверхности, а значит, и к палящему солнцу.

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по научной работе Института земледелия НАН Беларуси:

Еще практически не пострадала кукуруза, потому что находится на ранней стадии развития эта культура. Кроме того, сама по себе кукуруза как растение относится к относительно засухоустойчивым. В меньшей степени пострадала сахарная свекла по той же самой причине, потому что еще степень развития культуры малая, поверхность низкая, влаги хватило этому растению. Причем у сахарной свеклы мощная стержневая корневая система, уходящая глубоко в землю, где можно взять воду.

У небесной канцелярии, конечно, свои планы, но ставить крест на урожае Президент запретил. От поврежденных земель отказываться никто не должен: перепахать и засеять заново, как минимум на зеленую массу. И выбор есть – просовидные культуры. Дедлайн – середина июля. Дмитрий Лужинский:

Конечно, нужно землю заправить нормативным количеством удобрений – без них ничего не вырастет. И если сложатся влажные условия, будут идти нормальные, в среднем многолетние дожди, то вполне в любом хозяйстве можно вырастить урожай хорошей зеленой массы, которую потом либо напрямую скормить скоту, либо заготовить из этой зеленой массы какие-то консервированные корма – сенаж, силос. И использовать уже в зимний, стойловый период.