За 6 дней прочесали 3 тысячи гектаров – поиски Максима Зеньковича завершились. Вот всё, что известно

Поиски, за которыми шесть дней с замиранием сердца следила вся страна, завершились с трагическим исходом. 14-летний Максим Зенькович погиб. Его тело обнаружили в радиусе километра от найденного велосипеда в лесу под Березино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более двух тысяч человек, в том числе военные, милиция, волонтеры, добровольцы, круглосуточно прочесывали окрестности деревни, лес, отрабатывали маршруты. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Эксперты устанавливают причины гибели подростка. Продолжит Антон Чучвага.

Сегодня во второй половине дня операция «Красный Щит» в Березинском районе завершилась. По пабликам полетели черно-белые листовки: «Найден. Погиб».

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Мы выражаем соболезнования родным и близким Максима, это очень тяжелый поиск. И мы до последнего все боролись за то, чтобы найти его живым…

Поисково-спасательная операция началась 8 ноября, спустя несколько часов после того, как 14-летний Максим выехал на велосипеде из дома на прогулку. Родители забили тревогу. А в район стали стягиваться оперативные силы МЧС, МВД и отряды добровольцев.

С каждым днем круг поисков расширялся: к 13 ноября мальчика уже искали около двух тысяч человек. За эти дни обследовали около трех тысяч гектаров леса и десять километров русла реки Клева. К поисково-спасательной операции подключились квадрокоптеры, лесники и волонтеры, а на воде работали водолазы, изучавшие дно водоема. Первые новости поступили от авиации.

Сначала нашли след от обуви, потом обнаружили велосипед неподалеку от деревни Нестеровка, всего в шести минутах езды от Карбовского, откуда ушел Максим. Это позволило сузить зону поисков и сосредоточить усилия именно в этом районе. И вскоре – трагическая весть. Тело Максима Зеньковича нашли вблизи деревни Нестеровка, гибель подростка подтверждена.

Сергей Якубель, заместитель начальника УВД Миноблисполкома – начальник криминальной милиции:

Сегодня в ходе отработки лесного массива вокруг ранее обнаруженного следа обуви без вести пропавшего был обнаружен велосипед. После этого в воздух подняли вертолет МЧС Беларуси. В ходе обследования территории в заболотистой местности был обнаружен без вести пропавший, к сожалению, без признаков жизни.