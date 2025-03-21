Десятки жителей Жлобинского района приняли участие в акции по восстановлению леса

В Беларуси началась всенародная акция по восстановлению лесов. В Год благоустройства и в преддверии 80-летия Великой Победы наведение порядка на земле – задача особой важности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Жлобинском районе на буреломных лесосеках утром 21 марта собрались десятки желающих помочь в восстановлении леса. В целом в Гомельской области в 2025 году появится свыше 5,5 тысячи гектаров новых насаждений. Именно она считается одной из наиболее пострадавших во время летнего урагана. Напомним, что сразу после него были приняты меры для восстановления поврежденных участков. Теперь с наступлением весны на них снова будет многолюдно. В стране выращено около 35 миллионов саженцев, их планируют высадить на более чем 6,5 тысячах гектаров.

Павел Вертейко, главный лесничий Жлобинского лесхоза: За весну 217 гектаров уже мы восстановили пострадавших лесов от бурелома. Осталось еще высадить 900 гектаров. Уже со вторника будут участвовать ежедневно по 150 человек. Уже мы сформировали автобусы, которые будут доставлять всех людей. И уже подобрали участки, где можно подъехать более-менее нормально. И будем уже восстанавливать эти леса.

Александр Драгун, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Подключаются все слои населения, все общественные организации, государственные органы традиционно. В осенней акции, которой старт дал глава государства, приняло участие около 70 тысяч человек. Надеемся, что и весной это число будет не ниже. Мы планируем, безусловно, по максимуму привлечь людей именно к созданию этих лесов. С этой целью у нас есть необходимое количество посадочного материала.

Беларусь входит в десятку самых богатых лесными ресурсами европейских государств. На одного жителя приходится гектар леса, это вдвое превышает среднемировой показатель.