120-я отдельная механизированная бригада отмечает 83-ю годовщину основания

Его история началась в Омске в 1942-м. Тогда это была 308-я дивизия, в состав которой вошли новобранцы, раненые фронтовики и резервисты. Без особой подготовки их отправили на фронт, но это не помешало бойцам самоотверженно защищать Родину. Затем дивизия сменила номер на 120-й, а вот бригадой стала лишь в 2002 году.

Игорь Гегельский, командир 120-й отдельной механизированной бригады: Сегодня бригада занимает в том числе лидирующее место, выполняет все задачи руководства Вооруженных Сил на высоком уровне. Личный состав выполняет задачи на полигонах, учениях, выполняет задачи по охране госграницы. К празднику мы подошли с хорошими результатами.

Под звуки военного оркестра лучших офицеров и солдат бригады наградили почетными грамотами и подарками. Поощрение – это не только знак внимания, но и оценка вклада военнослужащих в общее дело сохранения мира на нашей земле. Им есть на кого равняться. Ветераны дивизии охотно делятся опытом не только с личным составом части, но и участвуют в патриотическом воспитании школьников.

Владимир Власенко, председатель Совета ветеранов 120-й отдельной механизированной бригады:

Я помню, когда 55 лет праздновали дивизии, здесь, вот на этом плацу, стояло много ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, их уже нет. Сегодня некому приходить. Но есть ветераны дивизии, которые еще в послевоенное время делали славу. Я хочу пожелать ветеранам прежде всего здоровья долгие года, чтобы могли передавать опыт свой.

Цветы, возложенные к монументу, и салют из боевых орудий напомнили нынешним воинам о том, что никогда нельзя забывать своих предшественников, ведь сейчас приходится стоять не только на страже безопасности государства, но и защищать историческую правду, завоеванную поколением победителей.