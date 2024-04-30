Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Все больше площадей будет отведено озимым культурам, на это Президент ориентирует не первый год. Весенний сев всегда более спрессован. Например, в Могилевской области свекла и лен посеяны лишь наполовину. Сложно было влезть в поля. Дожди. Но сейчас время битвы на полях.