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Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов

30 апреля 2024 17:52
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Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов-1

Все больше площадей будет отведено озимым культурам, на это Президент ориентирует не первый год. Весенний сев всегда более спрессован. Например, в Могилевской области свекла и лен посеяны лишь наполовину. Сложно было влезть в поля. Дожди. Но сейчас время битвы на полях.

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я же лечу, вижу, что в центре нет такого, на западе, не говоря про Брест. А вот Витебщина, весь восток, здесь заливало прилично, они переувлажнены. На остальной территории страны абсолютно нормальная ситуация и здесь нормальная. Здесь легкие почвы, влага всегда нужна будет. Она уйдет мгновенно, эта влага. Давай кратко: что тебе осталось? Подробности.

Это будет экзаменом и для недавно назначенного председателя местного райисполкома (в должности неделю). Каждая такая рабочая поездка в регионы – это еще и мозговой штурм. Решение проблем. Среди инициатив Первого – создание механизированных отрядов.

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов-7

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Выполняя ваше получение о создании механизированных отрядов и плюс сельхозтехники, у нас создано семь, наличие техники…

Александр Лукашенко:
В этих отрядах?
– В этих отрядах – 239, тракторы энергонасыщенные, 52 – зерноуборочные, кормоуборочные, погрузчики. Часть этой техники здесь восстановленная.
– В основном это подготовка и посев?
– Весь комплекс работ: внесение органики, минеральных удобрений, вспашка.
– Что касается посева, что я вижу: по зерну у тебя 9 комбайнов.
– Это мы только начали. В этом году будем усиливать. И, кстати, сработали хорошо. И сельское хозяйство подросло – 107.
– Хорошо, а деньги?
– Деньги: чистая прибыль у нас увеличилась – 136 миллионов, в прошлом году было 109. И число убыточных организаций также снизилось.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Анатолий Исакченко # Евгений Пустовой

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