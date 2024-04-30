Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов
Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
Все больше площадей будет отведено озимым культурам, на это Президент ориентирует не первый год. Весенний сев всегда более спрессован. Например, в Могилевской области свекла и лен посеяны лишь наполовину. Сложно было влезть в поля. Дожди. Но сейчас время битвы на полях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я же лечу, вижу, что в центре нет такого, на западе, не говоря про Брест. А вот Витебщина, весь восток, здесь заливало прилично, они переувлажнены. На остальной территории страны абсолютно нормальная ситуация и здесь нормальная. Здесь легкие почвы, влага всегда нужна будет. Она уйдет мгновенно, эта влага. Давай кратко: что тебе осталось? Подробности.
Это будет экзаменом и для недавно назначенного председателя местного райисполкома (в должности неделю). Каждая такая рабочая поездка в регионы – это еще и мозговой штурм. Решение проблем. Среди инициатив Первого – создание механизированных отрядов.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Выполняя ваше получение о создании механизированных отрядов и плюс сельхозтехники, у нас создано семь, наличие техники…
Александр Лукашенко:
В этих отрядах?
– В этих отрядах – 239, тракторы энергонасыщенные, 52 – зерноуборочные, кормоуборочные, погрузчики. Часть этой техники здесь восстановленная.
– В основном это подготовка и посев?
– Весь комплекс работ: внесение органики, минеральных удобрений, вспашка.
– Что касается посева, что я вижу: по зерну у тебя 9 комбайнов.
– Это мы только начали. В этом году будем усиливать. И, кстати, сработали хорошо. И сельское хозяйство подросло – 107.
– Хорошо, а деньги?
– Деньги: чистая прибыль у нас увеличилась – 136 миллионов, в прошлом году было 109. И число убыточных организаций также снизилось.
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