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Лукьянов: в Год мира и созидания очень важно, чтобы они были не только в обществе, а в умах наших молодых людей

30 января 2023 14:48
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Новости Беларуси. Из первых уст в противовес фейкам. Белорусский республиканский союз молодежи запустил информационно-просветительский проект «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукьянов: в Год мира и созидания очень важно, чтобы они были не только в обществе, а в умах наших молодых людей-1

Стартовал масштабный диалог в Минском государственном колледже автомобилестроения. 30 января с учащимися встретились лидеры мнений. Еще до начала дискуссии ребята проявили живой интерес к этой встрече.  

Лукьянов: в Год мира и созидания очень важно, чтобы они были не только в обществе, а в умах наших молодых людей-4

Давид Гончарик, учащийся Минского государственного колледжа автомобилестроения:  
Эта встреча может расширить мой кругозор, хотя я не интересуюсь политикой, экономикой. Но думаю, что будет полезно.  

Лукьянов: в Год мира и созидания очень важно, чтобы они были не только в обществе, а в умах наших молодых людей-7

Вадим Щербаков, учащийся Минского государственного колледжа автомобилестроения:  
Беру информацию в основном из интернета, новости почти не смотрю и телевизор. Сюда пришел, чтобы узнать что-то новое.  

Встреча прошла в формате открытого диалога. В центре внимания военно-политическая обстановка вокруг и внутри страны, меры противодействия деструктивным силам, социально-экономическое развитие Беларуси, а также достижения наших соотечественников. Как отметили участники дискуссии, важно понимать, чем сегодня живет молодежь и что ее волнует.  

Лукьянов: в Год мира и созидания очень важно, чтобы они были не только в обществе, а в умах наших молодых людей-10

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Кому как не молодежи сегодня принимать решения, участвовать в проектах обсуждения различных тем. Ведь именно этим ребятам, которые находятся сейчас на пути своего становления, необходимо будет развивать нашу страну, укреплять. В Год мира и созидания очень важно, чтобы мир и созидание были не только в обществе, а в умах наших молодых людей, понимании того, что происходит, понимании процессов. И конечно, правильной ориентации в непростой информационной повестке.  

Лукьянов: в Год мира и созидания очень важно, чтобы они были не только в обществе, а в умах наших молодых людей-13

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
Самое главное – нам получить обратную связь от участников таких информационно-просветительских разговоров. Это и заинтересованность как самих студентов и учащихся, так и администраций учреждений. И мне бы хотелось, чтобы потом волна этих диалогов продолжилась не по какому-то графику, а по заявительному принципу, чтобы эксперты в дальнейшем по заявкам учреждения образования продолжили практику проведения таких проектов.  

Лукьянов: в Год мира и созидания очень важно, чтобы они были не только в обществе, а в умах наших молодых людей-16

Только в течение ближайших 5 недель в рамках «Зачетного разговора» запланировано порядка 20 встреч. Спикерами на диалоговых площадках выступят журналисты, политологи, общественные деятели.

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# БРСМ # общество # Давид Гончарик # Вадим Щербаков # Александр Лукьянов # Александра Гончарова # Фотофакт

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