Лукьянов: в Год мира и созидания очень важно, чтобы они были не только в обществе, а в умах наших молодых людей

Новости Беларуси. Из первых уст в противовес фейкам. Белорусский республиканский союз молодежи запустил информационно-просветительский проект «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал масштабный диалог в Минском государственном колледже автомобилестроения. 30 января с учащимися встретились лидеры мнений. Еще до начала дискуссии ребята проявили живой интерес к этой встрече.

Давид Гончарик, учащийся Минского государственного колледжа автомобилестроения:

Эта встреча может расширить мой кругозор, хотя я не интересуюсь политикой, экономикой. Но думаю, что будет полезно.

Вадим Щербаков, учащийся Минского государственного колледжа автомобилестроения:

Беру информацию в основном из интернета, новости почти не смотрю и телевизор. Сюда пришел, чтобы узнать что-то новое. Встреча прошла в формате открытого диалога. В центре внимания военно-политическая обстановка вокруг и внутри страны, меры противодействия деструктивным силам, социально-экономическое развитие Беларуси, а также достижения наших соотечественников. Как отметили участники дискуссии, важно понимать, чем сегодня живет молодежь и что ее волнует.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Кому как не молодежи сегодня принимать решения, участвовать в проектах обсуждения различных тем. Ведь именно этим ребятам, которые находятся сейчас на пути своего становления, необходимо будет развивать нашу страну, укреплять. В Год мира и созидания очень важно, чтобы мир и созидание были не только в обществе, а в умах наших молодых людей, понимании того, что происходит, понимании процессов. И конечно, правильной ориентации в непростой информационной повестке.

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:

Самое главное – нам получить обратную связь от участников таких информационно-просветительских разговоров. Это и заинтересованность как самих студентов и учащихся, так и администраций учреждений. И мне бы хотелось, чтобы потом волна этих диалогов продолжилась не по какому-то графику, а по заявительному принципу, чтобы эксперты в дальнейшем по заявкам учреждения образования продолжили практику проведения таких проектов.