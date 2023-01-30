Ехали очень медленно и без остановок. Какой была первая белорусская конка?

Новости Беларуси. В век электробусов с трудом верится, как медленно шагал прогресс. По брусчатке движемся в Минск конца XIX века. В 1886-м в городскую думу поступает идейное предложение: организовать общественный транспорт – конку, которая зарекомендовала себя в Москве, Петербурге, Туле и других городах Российской империи, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Услышали. Сделали. Правда, на согласование технической новинки ушло 6 лет. Кучер звонил в колокол, а вагончик по рельсам тянули лошади. Такой маршруткой могли пользоваться мужчины и женщины разных сословий. Даже дворяне предпочитали модную ласточку. Торжественное открытие состоялось в мае 1892-го.

Лидия Маркович, заведующий филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

Присутствовала и вся комиссия инженеров, например, дочки инженера Мандражи ставили ленточку розовую, чтобы торжественно перерезать, и Чапский, и Трубецкой. Трубецкой – это губернатор Минской губернии был тогда. Все члены торжественно проехали в первом вагоне. Для этого был сделан репортаж, приглашен репортер из «Минских губернских ведомостей», из питерской газеты «Минская копейка». Рельсы были б/у. Среди спонсоров – Брянский завод, мощная империя Демидова на Дальнем Востоке. Встречались английские, немецкие. Одним словом, фирма веников не вяжет. Бегала конка до 11 вечера. Освещался путь керосиновыми лампами. Были летние открытые и зимние застекленные без отопления. Парадокс сегодня, норма тогда – плюйки, специальные приспособления для больных туберкулезом. Бич XIX века. Лидия Маркович:

Почему не было остановок? Потому что то, как были впряжены лошади, это были ремешки, поэтому самое сложное в этом транспорте было сдвинуть вагоны, которые в длину будут около 10-15 метров и нагружены пассажирами, хоть и был лимит до 20-25 человек, поэтому если постоянно останавливаться и двигаться, лошади, хоть и «живой инвентарь» его называли, его придется ремонтировать долго. Поэтому движение вагона было небыстрым, всего около 7 верст в час, это фактически как идет взрослый человек сейчас 6 километров в час. Но приспособиться, чтобы на ходу войти в вагон и выйти из него, особенно дамам, было непросто.

Чудо техники потеснило извозчиков. Если раньше доехать от гостиницы «Европа» до вокзала обходилось в 20-30 копеек, в зависимости от сезона, то сейчас всего 5. Бюджетный вариант стал хитом. С тех времен и известна поговорка метр с кепкой. Так называли школьников и гимназистов, проезд для которых был бесплатным. Зайцев выгоняли. И даже если ветром сдуло талончик, будьте добры – купите новый. Был и свой этикет. Трубочистам, людям в нетрезвом виде и в грязной одежде, а также дамам с собачками вход был воспрещен. Служанка с Жучкой шла вслед за вагоном. Нельзя было ругаться и курить. Лидия Маркович:

Появляются такие профессии, как кондуктор. Как Шпилевский описывает, человек с рожком, который трубит на почтовой карете, что мы отправляемся дальше по следующему маршруту. Это человек, который уже обилечивает. Он следит за порядками и, конечно, у него есть своя разработанная форма. Это иссиня-черный. Обязательно была окантовка красная. Пуговицы гербовые, пряжка должна была быть. Мундир мог быть парадный, а мог быть праздничный. Обязательно должна была быть сзади шлица, там же будут складочки. Количество складок принципиально было важно для должности. У кондуктора около 12 складок.

Конку в народе прозвали «костеломкой». ДТП шумели в столичных газетах. Так, в конце 1890-х кучер не справился с управлением, и лошади на всей скорости врезались в витрину ресторана «Берлин», где сегодня находится ГУМ. Посетители и пассажиры не пострадали, чего не скажешь про вороных. На сложных подъемах и спусках была команда запасных. Форейтор или специально обученные люди впрягали лошадей прямо на ходу, чтобы разрулить ситуацию. Всего было четыре линии минской конки. Протяженность путей – около 12 километров. Первая, центральная, ветка стартовала от Либаво-Роменского вокзала, шла по Подгорной, сегодня Карла Маркса, сворачивала на Захарьевскую, нынешний проспект Независимости, и доходила до Белоцерковной. Конечная была в районе современного Дома профсоюзов.

Лидия Маркович:

Другая линия соединяла всего лишь два вокзала. Это понятно, нужно было обеспечить доставку железнодорожных служащих, это наибольшая категория рабочих в Минске на тот период. Это Институт культуры нынешний, тогда это был Брестский железнодорожный вокзал и нынешний железнодорожный пассажирский вокзал. Была Немигская линия, она шла по Нижнему рынку (улица Немига сегодняшняя) через мост и ехала до пивзавода, сегодня «Оливария», была промежуточная линия, от улицы Богдановича нынешней, тогда Борисовский тракт, идти по Полицейской улице, это Янки Купалы и в Захарьевскую упиралась. Парк благородных. В депо входили конюшни, вагонные сараи, где проходили техосмотр и ремонт. Кузница для подковки лошадей. В штате наряду с конюхами был ветеринар. Лучшим лекарством было ходить по сырой влажной глине. 40 животных работали посменно. Всего на маршруте было 12 вагонов, в каждом по 1-2 лошади. С Первой мировой войной начинается черная полоса. Бешеная инфляция. Конка терпит убытки и с мая 1918-го приостанавливает работу. В 1923-м ее восстановили, и она прослужила еще 5 лет. Пока по ее рельсам не побежал первый трамвай.

Лидия Маркович:

В интерьере конки был стол-конторка. Для кондукторов было 5 столов с обычной клеенкой, самовар стоял на отдельном столе. Аптечка, несгораемые шкафы, сейф, револьвер, часы, печатная машинка, это «Миньон», их в Риге выпускают, но выпускают недолго. Они входят в моду с 1906 года и уже к 1921 году выходят из употребления, потому что они не выдерживают конкуренции, конечно, печатать на отдельных клавишах оно удобнее и быстрее. Здесь же все буковки вынесены на литерный цилиндр. Ты с помощью курсора на табло подводишь курсор к буковке, нажимаешь на клавишу, тебе будет отпечатывать.