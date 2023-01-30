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«Мы приехали всем курсом». Студенты и школьники из Минской области посетили научную выставку

30 января 2023 14:00
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Новости Беларуси. Искусственный интеллект, робототехника и IT. Школьники из Минской области посетили выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Мы приехали всем курсом». Студенты и школьники из Минской области посетили научную выставку-1

Напомним, ученые НАН, представители различных вузов, организаций и предприятий, а также участники национального молодежного проекта «100 идей для Беларуси» демонстрировали ноу-хау и разработки. С инновационными технологиями смогли познакомиться и учащиеся гимназий и колледжей Минской области. В частности, в столицу приехали школьники из Жодино.

«Мы приехали всем курсом». Студенты и школьники из Минской области посетили научную выставку-4

Влада Курсевич, ученица гимназии № 1 Жодино:
Мне нравится сама техника на выставке, она современная. Явно поможет молодому поколению развиваться в этой сфере. Возможно, кто-то захочет себя реализовать в этой сфере.

«Мы приехали всем курсом». Студенты и школьники из Минской области посетили научную выставку-7

Ульяна Фарафонова, студентка Минского государственного колледжа искусств:  
Мы приехали всем курсом. Нам очень приятно, что Беларусь так, можно сказать, распространилась в научной сфере. Мы с удовольствием посетили бы ее еще раз.  

«Мы приехали всем курсом». Студенты и школьники из Минской области посетили научную выставку-10

Екатерина Морочко, педагог-психолог средней школы № 6 Жодино:
Очень потрясла эта выставка. Достижения нашей науки потрясающие. Это очень важно для детей, потому что они могут видеть научные достижения, к чему стремиться в будущем, для чего надо отлично учиться.

«Мы приехали всем курсом». Студенты и школьники из Минской области посетили научную выставку-13

Всего на выставке было продемонстрировано более 400 проектов и разработок в различных направлениях.

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