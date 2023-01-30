«Мы приехали всем курсом». Студенты и школьники из Минской области посетили научную выставку

Новости Беларуси. Искусственный интеллект, робототехника и IT. Школьники из Минской области посетили выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомним, ученые НАН, представители различных вузов, организаций и предприятий, а также участники национального молодежного проекта «100 идей для Беларуси» демонстрировали ноу-хау и разработки. С инновационными технологиями смогли познакомиться и учащиеся гимназий и колледжей Минской области. В частности, в столицу приехали школьники из Жодино.

Влада Курсевич, ученица гимназии № 1 Жодино:

Мне нравится сама техника на выставке, она современная. Явно поможет молодому поколению развиваться в этой сфере. Возможно, кто-то захочет себя реализовать в этой сфере.

Ульяна Фарафонова, студентка Минского государственного колледжа искусств:

Мы приехали всем курсом. Нам очень приятно, что Беларусь так, можно сказать, распространилась в научной сфере. Мы с удовольствием посетили бы ее еще раз.

Екатерина Морочко, педагог-психолог средней школы № 6 Жодино:

Очень потрясла эта выставка. Достижения нашей науки потрясающие. Это очень важно для детей, потому что они могут видеть научные достижения, к чему стремиться в будущем, для чего надо отлично учиться.