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Действовала против страны. Судебный процесс по делу Анастасии Лойко начался в Минске

13 июня 2023 10:48
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Новости Беларуси. Очередной громкий судебный процесс начался 13 июня в Минске. 34-летняя белоруска обвиняется в разжигании социальной вражды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действовала против страны. Судебный процесс по делу Анастасии Лойко начался в Минске-1

Анастасия Лойко создала агентурную сеть. Она работала под видом объединения волонтеров-правозащитников, которое существовало на деньги зарубежных хозяев. По сути, это были экстремистские ячейки. Они собирали подробную информацию о судьях, прокурорах, свидетелях и потерпевших, затем передавали сведения за границу.

Действовала против страны. Судебный процесс по делу Анастасии Лойко начался в Минске-4

Сейчас обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы. Судебная коллегия дальнейший процесс сделала закрытым.

# Судебная система Беларуси # общество # Фотофакт

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