Действовала против страны. Судебный процесс по делу Анастасии Лойко начался в Минске

Новости Беларуси. Очередной громкий судебный процесс начался 13 июня в Минске. 34-летняя белоруска обвиняется в разжигании социальной вражды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Лойко создала агентурную сеть. Она работала под видом объединения волонтеров-правозащитников, которое существовало на деньги зарубежных хозяев. По сути, это были экстремистские ячейки. Они собирали подробную информацию о судьях, прокурорах, свидетелях и потерпевших, затем передавали сведения за границу.