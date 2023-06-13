Специализированный автомобиль с подъёмным механизмом появился в Доме ребёнка в Могилёве

Новости Беларуси. С подъемным механизмом и подходит для транспортировки детей-инвалидов и колясочников. Специализированный автомобиль появился в могилевском Доме ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ощутимо облегчит перемещение маленьких пациентов и поможет их лечению и реабилитации. Доступнее станут консультации в медучреждениях города и страны. Деньги на большой и важный подарок собирали жители, организации и предприятия. В настоящее время могилевский Дом ребенка опекает около 300 юных жителей региона.