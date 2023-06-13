Специализированный автомобиль с подъёмным механизмом появился в Доме ребёнка в Могилёве
Новости Беларуси. С подъемным механизмом и подходит для транспортировки детей-инвалидов и колясочников. Специализированный автомобиль появился в могилевском Доме ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это ощутимо облегчит перемещение маленьких пациентов и поможет их лечению и реабилитации. Доступнее станут консультации в медучреждениях города и страны. Деньги на большой и важный подарок собирали жители, организации и предприятия. В настоящее время могилевский Дом ребенка опекает около 300 юных жителей региона.
Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:
Автомобиль, который мы подарили учреждению, уверен, даст возможность нашим деткам почувствовать уверенность и силу, потому что с нашей стороны мы не все сегодня можем позволить и не все они могут увидеть. А вот именно с такой возможностью они могут выехать в город, они могут быть в наших парках, могут посмотреть изнутри автомобиля наш город.
Из 11 тысяч пациентов, которые прошли через Дом ребенка, в семьи переданы почти 4 тысячи. Только за 2022 год к родителям вернулись 60 малышей, и это рекорд за время работы учреждения.