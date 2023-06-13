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Специализированный автомобиль с подъёмным механизмом появился в Доме ребёнка в Могилёве

13 июня 2023 08:37
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Новости Беларуси. С подъемным механизмом и подходит для транспортировки детей-инвалидов и колясочников. Специализированный автомобиль появился в могилевском Доме ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ощутимо облегчит перемещение маленьких пациентов и поможет их лечению и реабилитации. Доступнее станут консультации в медучреждениях города и страны. Деньги на большой и важный подарок собирали жители, организации и предприятия. В настоящее время могилевский Дом ребенка опекает около 300 юных жителей региона.

Специализированный автомобиль с подъёмным механизмом появился в Доме ребёнка в Могилёве-1

Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:
Автомобиль, который мы подарили учреждению, уверен, даст возможность нашим деткам почувствовать уверенность и силу, потому что с нашей стороны мы не все сегодня можем позволить и не все они могут увидеть. А вот именно с такой возможностью они могут выехать в город, они могут быть в наших парках, могут посмотреть изнутри автомобиля наш город.

Специализированный автомобиль с подъёмным механизмом появился в Доме ребёнка в Могилёве-4

Из 11 тысяч пациентов, которые прошли через Дом ребенка, в семьи переданы почти 4 тысячи. Только за 2022 год к родителям вернулись 60 малышей, и это рекорд за время работы учреждения.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Студнев # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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