Михаил Орда: МОТ поощряет и поддерживает санкции против трудящихся Беларуси, цинизм просто зашкаливает
Под давлением и при жестком лоббировании представителей западных стран. Международная организация труда приняла антибелорусскую резолюцию, направленную против людей, их доходов и занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в Женеве, где проходит Международная конференция труда. Наша делегация с первых дней ее работы заявляла о незаконности подобных мер и требовала их отмены.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Принятое решение МОТ говорит об одном, что организация перестает быть той организацией, которая прежде всего должна стоять на защите интересов трудящихся, интересов их работы, их доходов. Эта организация создавалась более 100 лет именно для этих функций. И мы видим, что на конференции цинизм просто зашкаливает. Этот цинизм состоит в том, что на больших трибунах очень высокопарно звучат речи о том, что сегодня нужна эффективная занятость, нужно повысить социальные гарантии людей. Но и одновременно МОТ поощряет и поддерживает санкции против трудящихся Беларуси.
Представители профсоюзов множества стран мира заявили, что подобные решения принимать нельзя. Более того, ФПБ пытались лишить голоса на конференции, не имея на это никаких оснований.