Михаил Орда: МОТ поощряет и поддерживает санкции против трудящихся Беларуси, цинизм просто зашкаливает

Под давлением и при жестком лоббировании представителей западных стран. Международная организация труда приняла антибелорусскую резолюцию, направленную против людей, их доходов и занятости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда в Женеве, где проходит Международная конференция труда. Наша делегация с первых дней ее работы заявляла о незаконности подобных мер и требовала их отмены.