Лукашенко о применении ядерного оружия: колебания не будет в случае агрессии против нас

Причина применения российского ядерного оружия с территории Беларуси может быть только одна – если будет агрессия против нашей страны. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 13 июня, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Минскую область, информирует пресс-служба белорусского лидера.

В случае агрессии ответные действия последуют незамедлительно, сказал Лукашенко, подчеркнув, что об этом предупреждал уже не раз. Глава государства не считает, что у кого-то появится желание воевать с государством, у которого есть такое оружие. Это оружие сдерживания, отметил Президент.

По словам Лукашенко, ситуаций, когда Беларусь была бы вынуждена его использовать, естественно, хотелось бы избежать. «Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время», – подчеркнул белорусский лидер. Но Президент обозначил, что никакого колебания не будет, если агрессию направят против нас.