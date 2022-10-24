Ирина Костевич о протезно-ортопедическом центре: они сделали огромный шаг вперёд в последние годы

Новости Беларуси. Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр торжественно отметил 100-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мероприятие по случаю юбилея прошло во Дворце Республики.

Добрые слова в адрес работников предприятия прозвучали от всех гостей торжества. Поздравить трудовой коллектив протезно-ортопедического восстановительного центра собрались представители Мингорисполкома, Палаты представителей Национального собрания, министерств и ведомств, профсоюзов и общественных организаций. Лучшим вручили грамоты, благодарности и нагрудные знаки.

За 100 лет работы протезно-ортопедический восстановительный центр прошел путь от мастерской до крупного современного предприятия. Сегодня оно занимается производством технических средств социальной реабилитации, протезированием инвалидов и помощью людям с ограниченными возможностями.

Вера Майсейшина, начальник отдела Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра:

Я работаю более 10 лет на предприятии. Могу сказать, что у нас предприятие ценно своими кадрами, потому что на нашем производстве работают люди уникальных профессий, которых мы готовим именно на нашем предприятии. Это механики протезно-ортопедических изделий, это шорники, это модельеры колодок. Это люди, которые своими руками делают уникальные вещи.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Чем мы гордимся по этому предприятию? Что они сделали огромный шаг вперед в последние годы. Обновив средства технической реабилитации, перейдя как на совершенно другие инновационные подходы в производстве, так и обновили серьезно саму линейку моделей, которые они производят. Ступенькоход – это тоже будет наше производство, проходит сейчас опытный образец соответствующую сертификацию.