Минобороны Беларуси: «Мероприятия призыва проводятся в плановые сроки»

Новости Беларуси. В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу и в резерве. 24 октября в армию отправили около тысячи новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу и в резерве. 24 октября в армию отправили около тысячи новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их ожидает служба в 72-м объединенном учебном центре в Печах, Минской военной комендатуре и силах специальных операций. Всего в осенний призыв войска пополнят около 10 тысяч человек. Около двухсот из них будут проходить службу в резерве. Отправка новобранцев в Вооруженные Силы продлится до 4 ноября, в другие войска – до конца следующего месяца.
Иван Ивинский, призывник:
Физически готовился очень давно, с 6 лет занимаюсь спортом, морально тоже давно готовлюсь. В феврале я поступал в Военную академию, но не поступил. Выбрал воздушно-десантные войска.
Олег Позняк, заместитель начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Призыв осуществляется в соответствии с указом главы государства от 4 июля 2022 года № 227. Мероприятия призыва проходят в плановые сроки, в настоящее время в военных комиссариатах и их обособленных подразделениях завершается работа по изучению и профессионально-психологическому отбору призывников для прохождения срочной военной службы.
Присяга в соединениях и воинских частях запланирована на 19 ноября.