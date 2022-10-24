Минобороны Беларуси: «Мероприятия призыва проводятся в плановые сроки»

Новости Беларуси. В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу и в резерве. 24 октября в армию отправили около тысячи новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их ожидает служба в 72-м объединенном учебном центре в Печах, Минской военной комендатуре и силах специальных операций. Всего в осенний призыв войска пополнят около 10 тысяч человек. Около двухсот из них будут проходить службу в резерве. Отправка новобранцев в Вооруженные Силы продлится до 4 ноября, в другие войска – до конца следующего месяца.

Иван Ивинский, призывник:

Физически готовился очень давно, с 6 лет занимаюсь спортом, морально тоже давно готовлюсь. В феврале я поступал в Военную академию, но не поступил. Выбрал воздушно-десантные войска.