«Чтобы природа давала заряд». Ветеран в 96 лет обустроил подворье и победил в районном конкурсе

Новости Беларуси. В Слуцком районе подвели итоги смотра-конкурса на лучшее ветеранское подворье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Победителей и призеров определили в пяти номинациях. Подворье ветерана труда и участника Великой Отечественной войны Ивана Савельевича Соловьянова стало лучшим в категории «Цветочная фантазия».

Несмотря на свою непростую судьбу и военные годы за спиной, в свои 96 лет он живет активно и любит трудиться не земле. На участке в деревне Рачковичи разводит множество цветов. Летом это тюльпаны, пионы, розы и бегонии. А сейчас – хризантемы и бархатцы. Недавно заложил аллею из 20 туй. Кроме того, на подворье ветеран выращивает фрукты и овощи. Иван Савельевич любит экспериментировать с сортами и пользуется рекомендациями по уходу за растениями.

Иван Соловьянов, участник Великой Отечественной войны:

Прежде всего, я стараюсь, чтобы природа давала заряд, красоту. Посмотрел, чтобы не обойти стороной и дать подпитку для перезимовки этих всех насаждений. Изучил, какими способами наиболее приживаются эти посадочные растения.