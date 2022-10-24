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«Чтобы природа давала заряд». Ветеран в 96 лет обустроил подворье и победил в районном конкурсе

24 октября 2022 14:20
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Новости Беларуси. В Слуцком районе подвели итоги смотра-конкурса на лучшее ветеранское подворье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Победителей и призеров определили в пяти номинациях. Подворье ветерана труда и участника Великой Отечественной войны Ивана Савельевича Соловьянова стало лучшим в категории «Цветочная фантазия».

«Чтобы природа давала заряд». Ветеран в 96 лет обустроил подворье и победил в районном конкурсе-1

Несмотря на свою непростую судьбу и военные годы за спиной, в свои 96 лет он живет активно и любит трудиться не земле. На участке в деревне Рачковичи разводит множество цветов. Летом это тюльпаны, пионы, розы и бегонии. А сейчас – хризантемы и бархатцы. Недавно заложил аллею из 20 туй. Кроме того, на подворье ветеран выращивает фрукты и овощи. Иван Савельевич любит экспериментировать с сортами и пользуется рекомендациями по уходу за растениями.

«Чтобы природа давала заряд». Ветеран в 96 лет обустроил подворье и победил в районном конкурсе-4

Иван Соловьянов, участник Великой Отечественной войны:
Прежде всего, я стараюсь, чтобы природа давала заряд, красоту. Посмотрел, чтобы не обойти стороной и дать подпитку для перезимовки этих всех насаждений. Изучил, какими способами наиболее приживаются эти посадочные растения.

«Чтобы природа давала заряд». Ветеран в 96 лет обустроил подворье и победил в районном конкурсе-7

На участке также создана зона отдыха для гостей. Всего в конкурсе на лучшее подворье приняли участие 11 ветеранов со всего района.

# Ветеран войны # общество # Иван Соловьянов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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