Ирина Костевич: необходимо сделать инвентаризацию всех пособий, льгот, гарантий для семей

Новости Беларуси. Около 5 % от ВВП в Беларуси ежегодно направляют на поддержку семей. Об этом после совещания по вопросам демографической безопасности рассказала журналистам Ирина Костевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр труда и социальной защиты отметила, что сегодня главное – увеличить количество белорусов. Для этого на встрече рассмотрели самые разные предложения: от возможности предоставления первой попытки ЭКО за счет государства и продления программы семейного капитала до активного строительства жилья.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Прежде всего обозначен приоритет для любой семьи, независимо от детей, – это строительство жилья. Рассматривались вопросы строительства жилья для многодетных семей.

Конечно же, необходимо сделать серьезную инвентаризацию всех пособий, всех льгот, всех гарантий, которые сегодня предоставляются государством для семей. Посмотреть, что сегодня работает, что сегодня эффективно. Может быть, есть ряд пособий, которые необходимо модернизировать и увеличить. Либо такой подход, как дифференциация, в зависимости от рождения детей.

Все предложения по улучшению демографической ситуации в стране Александр Лукашенко поручил проработать и систематизировать, чтобы принятые меры были действительно эффективными и положительно сказывались на жизни людей.