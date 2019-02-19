400 млн рублей и 90 км водоводов: что ещё нужно, чтобы перевести весь Минск на артезианскую воду?

Когда же из-под кранов минчан потечёт артезианская вода, мы спросили директора Минскводоканала в программе «Большой город».

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:

Это непростая задача, потому что артезианскую воду в Минск будем доставлять далеко из-за его пределов. То есть это – инженерно сложная задача. Мы уже сегодня знаем, как она будет решаться, потому что разработана предпроектная документация.

Приблизительно предопределены мощности водозабора, которые будут расширяться, сколько станций обезжелезивания придётся построить, скважин, водоводов и так далее. То есть в самое ближайшее время уже начнётся архитектурно-строительное проектирование, где будут вырабатываться трассы и какие-то конкретные технические решения для реализации.

Вы можете назвать цифру, сколько будет стоить Минску полностью перейти на артезианскую воду?

Олег Аврутин:

По данным предпроектных исследований, которые в прошлом году завершились, это приблизительно 400 млн рублей. Вообще, система водоснабжения Минска достаточно сложная. Во-первых, Минск сложный по рельефу. Сегодня, для того чтобы обеспечить город Минск питьевой водой, мы эксплуатируем 11 водозаборов подземных вод. Причём, только пять из них находятся на территории Минска, шесть находятся за городом. А самые далекие вообще находятся в Червенском районе. И протяжённость водопроводов, по которым вода подаётся в Минск из Червенского района, составляет 60 километров.