Суперлуние 19 февраля. Во сколько смотреть на небо?

Новости Беларуси. 19 февраля необычно крупную Луну наблюдают жители Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спутник приблизился к нам на максимально близкое расстояние – 356 тысяч километров. Тем самым она выглядит больше и ярче почти на треть.

В Беларуси суперлуние года будут наблюдать с 18 часов. Причем наиболее полной Луна станет в 18:53. Заметить такие формы без спецоптики непросто. Впрочем, при ясной погоде – возможно.

Виктор Малышиц, астроном, фотограф:

Пры ўмовах яснага надвор’я назіраць за нашым спадарожнікам можна нават і без оптыкі. Вы можаце заўважыць на яго паверхні шмат цёмных і светлых плямаў , так званыя мацерыкі і моры. Калі ў вас ёсць карта нашага спадарожніка, то без тэлескопа разглядаць аб’екты будзе зручней якраз у гэтую ноч. Таму што бачны ўвесь месяц, і ён будзе найбольш вялікі.