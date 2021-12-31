«Если будет плохо в учёбе, спецназовцем стать не получится». Кубраков поздравил воспитанников военно-патриотического клуба

Новости Беларуси. В Новый год все мечты сбываются. В этом убедился 7-летний Никита Шелков из Полоцка – победитель ведомственной интернет-викторины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Новый год все мечты сбываются. В этом убедился 7-летний Никита Шелков из Полоцка – победитель ведомственной интернет-викторины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мальчик правильно ответил на видеовопрос министра внутренних дел о том, какой самый большой и ценный груз сопровождали сотрудники ГАИ в 2000 году. Это была новогодняя елка, которую впервые установили на Октябрьской площади.
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Также Иван Кубраков поздравил с новогодними праздниками победителей смотр-конкурсов профмастерства и воспитанников детского военно-патриотического клуба «Рысь». В первую очередь глава МВД обратился к мальчишкам и девчонкам, которые уже третий месяц постигают азы спецподготовки под руководством опытных военнослужащих.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я не мог к вам приехать без подарков. Впереди – Новый год. Я вам в первую очередь хочу пожелать, чтобы у вас все получилось, чтобы все мечты обязательно сбылись. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы слушались родителей. Чтобы в учебе у вас все было хорошо, потому что, если будет плохо в учебе, спецназовцем стать не получится. Поэтому надо учиться и еще раз учиться. Ну и конечно, сейчас подарки.
Министр также поздравил с наступающим Новым годом всех белорусских милиционеров и ветеранов МВД. А дети в завершение передали министру символ военно-патриотического клуба – плюшевую рысь.