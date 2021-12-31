«Если будет плохо в учёбе, спецназовцем стать не получится». Кубраков поздравил воспитанников военно-патриотического клуба

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я не мог к вам приехать без подарков. Впереди – Новый год. Я вам в первую очередь хочу пожелать, чтобы у вас все получилось, чтобы все мечты обязательно сбылись. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы слушались родителей. Чтобы в учебе у вас все было хорошо, потому что, если будет плохо в учебе, спецназовцем стать не получится. Поэтому надо учиться и еще раз учиться. Ну и конечно, сейчас подарки.