Всё должно быть идеально – как Лукашенко оценил реставрацию монастыря в Жировичах?

В Жировичах продолжается реконструкция Свято-Успенского монастыря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это духовное сердце Беларуси и хранитель чудотворной иконы Божией Матери, которую почитают и православные, и католики. Более 500 лет двери монастыря оставались открытыми, несмотря на войны и гонения. Много веков обитель оставалась не только духовным, но и образовательным центром.

Сегодня святыня обновляется. Для нас важно сохранить это место. Здесь все должно быть идеально. Такое поручение прозвучало от Александра Лукашенко. На неделе Президент побывал в Жировичском Свято-Успенском монастыре и посмотрел, как идет реставрация.

Не просто уникальный памятник с точки зрения архитектуры. Настоящая святыня и место силы, которое объединяет белорусов. Сегодня в Жировичи приезжают тысячи паломников. Даже во время реставрации, несмотря на строительные леса и неудобства, люди приходят на службы и обращаются к Всевышнему. Недавно Жировичский монастырь был определен духовным центром православия в Беларуси, что еще больше усиливает его роль и влияет на то, как будет складываться судьба этого места дальше.