Всё должно быть идеально – как Лукашенко оценил реставрацию монастыря в Жировичах?
В Жировичах продолжается реконструкция Свято-Успенского монастыря, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это духовное сердце Беларуси и хранитель чудотворной иконы Божией Матери, которую почитают и православные, и католики. Более 500 лет двери монастыря оставались открытыми, несмотря на войны и гонения. Много веков обитель оставалась не только духовным, но и образовательным центром.
Сегодня святыня обновляется. Для нас важно сохранить это место. Здесь все должно быть идеально. Такое поручение прозвучало от Александра Лукашенко. На неделе Президент побывал в Жировичском Свято-Успенском монастыре и посмотрел, как идет реставрация.
Не просто уникальный памятник с точки зрения архитектуры. Настоящая святыня и место силы, которое объединяет белорусов. Сегодня в Жировичи приезжают тысячи паломников. Даже во время реставрации, несмотря на строительные леса и неудобства, люди приходят на службы и обращаются к Всевышнему. Недавно Жировичский монастырь был определен духовным центром православия в Беларуси, что еще больше усиливает его роль и влияет на то, как будет складываться судьба этого места дальше.
На неделе в Жировичах побывала и наша съемочная группа. Чем живет древнейшая обитель страны и пополняется ли книга чудес, расскажет Полина Королева.
У каждой земли есть свои святыни. Для Беларуси это Жировичская обитель. Нерукотворная икона, явленная пастухам в ветвях дикой груши больше пяти столетий назад, – точка отсчета истории обители. Когда-то деревянной церкви, ныне – архитектурного ансамбля из 5 храмов, семинарии и мужского монастыря.
Иеромонах Евстафий, насельник Свято-Успенского мужского Жировичского монастыря, преподаватель Минской духовной семинарии:
В разные века икона находилась здесь. Правда, в короткий период, в начале XX века, во время Первой мировой войны, тогда икону увезли, она находилась в Москве в храме Василия Блаженного. Примерно 10 лет ее не было здесь. И в 1922-м или 1923-м году архимандрит вернул икону, привез ее обратно в обитель. С тех пор она постоянно здесь пребывает.
И защищает саму обитель. Во время Великой Отечественной войны лик Богородицы изгнал из монастыря оккупантов, сберег служителей от бомбардировок. Документировать чудеса, сотворенные иконой, в Жировичском монастыре продолжают и сегодня.
Иеромонах Евстафий:
У меня в руках книга, в которой записываются чудеса иконы Божией Матери. Вот очень трогательная запись. Женщина просила о рождении ребенка. Причем она просила, цитирую, у Божией Матери доченьку. Девочка подросла, растет умненькой и очень похожей на Божию Матерь Жировичскую, как она изображена на иконе. Такая же светлая, добрая. И очень чувствует добрых людей.
Историю в Жировичском монастыре меряют столетиями. В XXI веке началась самая масштабная реконструкция... Вслед за тем, как прозвучала мысль, что именно это место должно стать православным центром Беларуси.
Исторически уже это место воспринималось, как духовный центр. И здесь была резиденция правящих архиереев, XIX век. И в последующем. Даже когда первый ваш визит был в 1996 году, тогда уже прозвучало это – духовный центр православия.
Прежде реконструкции проводились, но точечные, продиктованные аварийным состоянием, например, кровли. Нынешние работы по восстановлению обширные и комплексные. От благоустройства троп на территории монастырского комплекса до укрепления церковных стен.
Иеродиакон Агафон, насельник Свято-Успенского мужского Жировичского монастыря:
Ремонт и реконструкция храмов обители не завершились. Продолжается ремонт Георгиевской церкви, находящейся на кладбище. Это деревянный храм, построенный в 18 столетии, за 300 лет своего существования строение заметно обветшало, некоторые венцы сгнили. Возникла острая необходимость в ремонте этого храма. В настоящее время сруб уже заново установлен, ведутся работы по иконостасу.
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