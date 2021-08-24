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Интересные кадры. Александр Лукашенко собрал арбузы и дыни со своего подворья

24 августа 2021 20:14
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Новости Беларуси. После большой встречи с педагогическим составом глава государства продолжил работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересные кадры. Александр Лукашенко собрал арбузы и дыни со своего подворья-1

Правда, сменив деловой костюм на более удобный спортивный. Александр Лукашенко присоединился к уборке бахчевых на своем подворье. Президент по-хорошему может похвастаться щедрым урожаем арбузов и дынь. И надо отметить, в этом году он вдвое больше, чем в прошлом.

Интересные кадры. Александр Лукашенко собрал арбузы и дыни со своего подворья-4

Ну а как иначе – работать здесь умеют, да и нынешнее лето не подкачало. Надо сказать, что впечатляет и количество сортов арбузов – их пять. Среди них Топ Ган, Бедуин и Белорусский ранний. И поговаривают, что полосатая ягода из числа президентского урожая уж очень даже сладкая.

Интересные кадры. Александр Лукашенко собрал арбузы и дыни со своего подворья-7

Традиционно, и это решение нашего Президента, все собранное пойдет на угощение тем, кто так особенно нуждается в теплоте и заботе, – ребятам в детские дома и пожилым людям.

# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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