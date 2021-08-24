Интересные кадры. Александр Лукашенко собрал арбузы и дыни со своего подворья

Новости Беларуси. После большой встречи с педагогическим составом глава государства продолжил работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, сменив деловой костюм на более удобный спортивный. Александр Лукашенко присоединился к уборке бахчевых на своем подворье. Президент по-хорошему может похвастаться щедрым урожаем арбузов и дынь. И надо отметить, в этом году он вдвое больше, чем в прошлом.

Ну а как иначе – работать здесь умеют, да и нынешнее лето не подкачало. Надо сказать, что впечатляет и количество сортов арбузов – их пять. Среди них Топ Ган, Бедуин и Белорусский ранний. И поговаривают, что полосатая ягода из числа президентского урожая уж очень даже сладкая.