Интересные кадры. Александр Лукашенко собрал арбузы и дыни со своего подворья

Новости Беларуси. После большой встречи с педагогическим составом глава государства продолжил работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После большой встречи с педагогическим составом глава государства продолжил работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правда, сменив деловой костюм на более удобный спортивный. Александр Лукашенко присоединился к уборке бахчевых на своем подворье. Президент по-хорошему может похвастаться щедрым урожаем арбузов и дынь. И надо отметить, в этом году он вдвое больше, чем в прошлом.
Ну а как иначе – работать здесь умеют, да и нынешнее лето не подкачало. Надо сказать, что впечатляет и количество сортов арбузов – их пять. Среди них Топ Ган, Бедуин и Белорусский ранний. И поговаривают, что полосатая ягода из числа президентского урожая уж очень даже сладкая.
Традиционно, и это решение нашего Президента, все собранное пойдет на угощение тем, кто так особенно нуждается в теплоте и заботе, – ребятам в детские дома и пожилым людям.