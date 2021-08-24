«И началась в Республике Беларусь эра зерноуборочного комбайностроения». Как создавали первый отечественный комбайн?

Новости Беларуси. 25 лет на страже продовольственной безопасности страны. Четверть века назад был создан первый отечественный зерноуборочный комбайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. КЗР-10 «Полесье-Ротор» – оригинальное техническое решение, эта машина до сих пор не имеет аналогов в мире зерноуборочной техники. Однако с тех пор белорусские конструкторы еще не раз удивляли своими разработками. «Гомсельмаш» входит в пятерку крупнейших производителей планеты, а линейка гомельских комбайнов насчитывает десятки моделей на любой вкус и кошелек. Каким был тот самый первый комбайн и с чем встречает молодая отрасль свой юбилей, знает Александр Добриян.

Создание этой стратегической отрасли продиктовала сама жизнь. В середине 1990-х белорусские аграрии оказались перед фактом: убирать хлеб было просто нечем. Дилемма – искать валюту на иностранную технику или учиться строить свою собственную – решилась во время визита Александра Лукашенко на «Гомсельмаш» весной 1996-го. Гомельские конструкторы оказались убедительны, и судьбоносное решение было принято.

Александр Добриян, корреспондент:

Первый белорусский зерноуборочный комбайн КЗР-10 «Полесье-Ротор». Машина уникальная, была создана в кратчайшие сроки. Для того чтобы агрегатировать уже существовавшее на то время универсальное энергетическое средство, конструкторам понадобилось всего полгода. В результате получился такой поезд, но именно он стал залогом национальной продовольственной безопасности.

Первую тонну зерна КЗР-10 убрал в августе 1996-го.

Александр Шантыко, директор научно-технического центра комбайностроения предприятия «Гомсельмаш»:

24 августа этот комбайн в совхозе «Ветковский» был показан в реальных условиях эксплуатации Президенту Лукашенко Александру Григорьевичу, который лично проверил эту машину, оценил, посмотрел результаты работы этой машины, увидел потери и сказал: эта машина Беларуси нужна, надо ее создавать, развивать. Нашел деньги, выделил средства «Гомсельмашу» для создания подотрасли зерноуборочного комбайностроения. И началась в Республике Беларусь эра зерноуборочного комбайностроения.

Первая промышленная партия этих машин сошла с конвейера в 1999-м. Всего же их было выпущено более 3 000. Некоторые из них до сих пор в строю, однако это уже история. С тех пор технологии ушли далеко вперед. Сегодня в линейке гомельских комбайнов десятки моделей и модификаций – от самых простых и компактных до высокопроизводительных машин с народной приставкой «супер», способных в реальных условиях намолачивать до 60 тонн в час.

Павел Тиличенко, заместитель директора центра маркетинга и рекламы предприятия «Гомсельмаш»:

Наша техника подстроена под различные регионы. Мы можем предложить модельный ряд, который полностью покрывает потребности потребителей: это и машины на гусеничном ходу, кроме колесного хода, это и машины под различные зерновые адаптеры, под уборку кукурузы, подсолнечника, рапса и так далее. Кроме технических параметров, это цена, то есть золотая середина цены и качества.