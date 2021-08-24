Что изменится в школах Беларуси с появлением должности военрука и как теперь будут готовить к армии?

Новости Беларуси. Учреждения образования Минска готовы к новому учебному году. Есть и нововведения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Например, должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Она вводится в общеобразовательных школах и гимназиях при наличии 50 учащихся.

Новый руководитель должен иметь педагогическое образование и отслужить в Вооруженных Силах Беларуси. В некоторых учреждениях Минска гражданско-патриотическое воспитание преподается уже много лет. Не исключение и 43 гимназия на Казимировской. Подробности в материале Алеси Ивановой.

Подполковник Александр Иванов преподает в гимназии уже четыре года. Возглавляет районное методическое объединение руководителей военно-патриотического воспитания Фрунзенского района. А с введением новой должности в гимназии стал военруком. Рассказывает старшеклассникам историю нашей страны и прививает любовь к Родине. К своей профессии относится с чувством повышенной ответственности.

Александр Иванов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 43:

Военрук это такой человек, который готовит молодое пополнение (непосредственно учеников) к службе в Вооруженных Силах. Помимо этого, он занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Парни проходят, можно сказать, курс молодого бойца. Они изучают тактику, оружие, уставы, строевую подготовку.

Есть в гимназии и медицинская подготовка. В специально оборудованном кабинете для школьниц проводят практические занятия. Рассказывают, как наложить жгут, сделать перевязку и оказать первую помощь пострадавшим.

Александра Шпаковская, ученица гимназии № 43:

Я считаю, что для каждой девушки это необходимо. Даже если в жизни это не пригодится, она обязана это знать, если что-нибудь случится. Это будет очень полезно, чтобы помочь человеку.

Алеся Иванова, корреспондент:

А еще в гимназии существует центр стрелкового спорта. После того как ребята освоят теорию и технику безопасности, приступают к практике. Сначала – электронный тир и только после – настоящий.

Кстати, центр стрелкового спорта популярен не только у парней, но и у девушек. Все занятия проходят согласно правилам безопасности и только по специальной программе.

Данила Вечорко, ученик гимназии № 43:

Больше мне нравится собирать и разбирать автомат, потому что там много интересных деталей, которые хочется узнать и познакомиться поближе. Гражданско-патриотическое воспитание в гимназии является приоритетным с 2010 года, когда школа только распахнула свои двери для учеников.

Мария Ковалевская, директор гимназии №43:

Новый микрорайон (Каменная Горка), ребят нужно было занимать, и это то направление, которое интересно всем. Это и спортивная деятельность, и изучение истории, военного дела в той части, которую ребята могут понять и принять в своем возрасте.