Можно провести один день с мэром. В чём суть проекта «Формула управления столицей»?

Наука управления или как почувствовать себя руководителем в начале карьеры. Как стать успешным человеком и попасть в золотой кадровый резерв? В Минске продолжается проект «Формула управления столицей», сообщили в программе «Большой город». Амбиции растут, уровень повышается, возможности участников достигают небывалого размаха. Это шанс для активистов молодежного сектора «Белой Руси» лично понаблюдать за работой руководства Мингорисполкома. Екатерина Забенько, СТВ:

Проект действительно интересный, необычный, в чем-то, возможно, даже уникальный. Не каждый руководитель высокого уровня готов показать обратную сторону, изнанку или, как сейчас модно говорить, бекстейдж своей работы. Как вообще родилась эта идея?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Конечно, идея родилась, как вы понимаете, не вчера. Мы об этом думали. Вообще, для нас примером послужило, когда в высших учебных заведения нашего города стали традиционными дни открытых дверей для учащихся учреждений образования. Когда в прошлом году мы очень активно использовали такую форму общения, как «Минский молодежный стрим», на одной из встреч с Владимиром Евгеньевичем Кухаревым, председателем Мингорисполкома, студенты рассказали, какой живой интерес вызывает у молодежи встреча непосредственно на факультетах, в университетах, когда проходят дни открытых дверей, когда учащиеся учреждений образования, будущие студенты знакомятся с жизнью университета того или иного факультета, и насколько это интересно. Именно тогда зародилась идея, что такую же форму встречи можем предложить и мы с нашими руководителями. Позже эта идея получила некое продолжение. И когда мы встретились с работающей молодежью в декабре прошлого года, конечно, вопросов к мэру города было очень много. И это были вопросы абсолютно различные, касались не только его профессиональной деятельности, но и в целом личной жизни. Как раз в ходе беседы один молодой человек внес уже окончательно такое предложение: почему бы нам своими глазами не увидеть, как проходит ваш рабочий день? Владимир Евгеньевич не задумывался и тут же принял решение: да, тому быть. И конечно же, он как руководитель, председатель Мингорисполкома, готов вместе с нашей молодежью поучаствовать в этом проекте и рассказать о своем рабочем дне.

Екатерина Забенько:

Из каких этапов состоит этот проект? В чем в принципе суть концепции? И есть ли, может быть, аналог где-то нашему белорусскому проекту по взращиванию будущих управленцев? «Интерес у них сумасшедший». Молодежь провела один день с представителями власти. Вот их впечатления – подробности здесь. Ольга Чемоданова:

Для начала мы определились все-таки, кто непосредственно будет участниками данного проекта. Как уже было сказано, это работающая молодежь. И опять же, с кем будем работать? То есть это не только мэр города, это и заместители председателя Минского горисполкома. И мы никак не могли обойтись без глав администраций районов города Минска. Один из основных моментов – это все-таки такой перспективный кадровый резерв. Возможность в рамках проекта определить, кто из молодых людей сегодня действительно заслуживает внимания и включения в кадровый резерв на государственную службу, в том числе и в Минский горисполком.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Я сделала вывод, что, наверное, все-таки первичное восприятие на неком эмоциональном уровне. Потому что ребят очень воодушевила та атмосфера, которая сопровождала их целый день, те возможности, конечно же, та зона ответственности, которую ты ощущаешь. Екатерина Забенько:

А практическая польза, опыт, на который рассчитывали, они получают? Наталья Воронова:

А вот потом, я думаю, в течение нескольких дней, нескольких недель осознание придет. Екатерина Забенько:

А шанс попасть еще раз в эту атмосферу у ребят будет? Наталья Воронова:

У нас есть замечательные предприятия, промышленный комплекс, медицина, учреждения образования. Я думаю, что мы этот проект продолжим. И ребята смогут принять участие. Екатерина Забенько:

Сфера расширится, это будет не только горисполком, и городские администрации, это и предприятия еще добавятся? Наталья Воронова:

Да.