Александр Лукашенко рассчитывает вывести отношения с Вьетнамом на качественно новый уровень

Вывести отношения с Вьетнамом на качественно новый уровень рассчитывает Александр Лукашенко. Об этом он упомянул в поздравительном послании, адресованном генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама и Президенту этой страны по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что белорусам хорошо знакомы чувства, которые вызывает сегодняшний праздник у каждого вьетнамца, потому что на своем пути к суверенитету мы также не раз переживали войны и разделы. Президент отметил, что с нетерпением ждет То Лама в Минске, визит поспособствует переходу двусторонних отношений на качественно новый уровень.
«Рассчитываю во время переговоров обсудить стратегические направления и практические шаги по расширению межгосударственного сотрудничества. Развитие взаимовыгодного партнерства с Ханоем в различных отраслях всегда было и остается приоритетом для Минска. Беларусь как надежный друг готова углублять двустороннее сотрудничество и вместе с Вьетнамом идти по пути укрепления государственности и повышения благополучия граждан», – говорится в поздравлении.
В торжествах по случаю праздника принимает участие белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей. Парламентарии возложили цветы к памятнику Хо Ши Мину, лидеру, благодаря которому Вьетнам стал свободным, суверенным государством. Также представители нашей делегации приняли участие в церемонии открытия уникальной фотовыставки. Она рассказывает о женщинах, принимавших участие в Великой Отечественной войне и Вьетнамской войне. Биография каждой – пример мужества, жертвенности и чести.