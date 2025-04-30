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Александр Лукашенко рассчитывает вывести отношения с Вьетнамом на качественно новый уровень

30 апреля 2025 07:32
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Вывести отношения с Вьетнамом на качественно новый уровень рассчитывает Александр Лукашенко. Об этом он упомянул в поздравительном послании, адресованном генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама и Президенту этой страны по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что белорусам хорошо знакомы чувства, которые вызывает сегодняшний праздник у каждого вьетнамца, потому что на своем пути к суверенитету мы также не раз переживали войны и разделы. Президент отметил, что с нетерпением ждет То Лама в Минске, визит поспособствует переходу двусторонних отношений на качественно новый уровень.

Александр Лукашенко рассчитывает вывести отношения с Вьетнамом на качественно новый уровень-2

«Рассчитываю во время переговоров обсудить стратегические направления и практические шаги по расширению межгосударственного сотрудничества. Развитие взаимовыгодного партнерства с Ханоем в различных отраслях всегда было и остается приоритетом для Минска. Беларусь как надежный друг готова углублять двустороннее сотрудничество и вместе с Вьетнамом идти по пути укрепления государственности и повышения благополучия граждан», – говорится в поздравлении.

В торжествах по случаю праздника принимает участие белорусская делегация во главе с заместителем председателя Палаты представителей. Парламентарии возложили цветы к памятнику Хо Ши Мину, лидеру, благодаря которому Вьетнам стал свободным, суверенным государством. Также представители нашей делегации приняли участие в церемонии открытия уникальной фотовыставки. Она рассказывает о женщинах, принимавших участие в Великой Отечественной войне и Вьетнамской войне. Биография каждой – пример мужества, жертвенности и чести.

# Беларусь-Вьетнам # Александр Лукашенко

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