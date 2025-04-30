Александр Лукашенко рассчитывает вывести отношения с Вьетнамом на качественно новый уровень

Вывести отношения с Вьетнамом на качественно новый уровень рассчитывает Александр Лукашенко. Об этом он упомянул в поздравительном послании, адресованном генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама и Президенту этой страны по случаю 50-летия освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что белорусам хорошо знакомы чувства, которые вызывает сегодняшний праздник у каждого вьетнамца, потому что на своем пути к суверенитету мы также не раз переживали войны и разделы. Президент отметил, что с нетерпением ждет То Лама в Минске, визит поспособствует переходу двусторонних отношений на качественно новый уровень.