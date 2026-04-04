Андрей Кривошеев: виртуальные модераторы YouTube не выдерживают честной конкуренции

Белорусский союз журналистов воспринимает удаление платформой YouTube-аккаунтов и контента ведущих белорусских СМИ, а именно телеканалов СТВ, ОНТ, а также информагентства БелТА, как акт информационного вандализма против интересов и суверенитета Беларуси в нашем информационном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, видеохостинг удалил канал CTVBY, якобы из-за санкций. При этом телекомпания и ее руководство под ограничениями не находятся. Как отметил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, это далеко не первый подобный шаг платформы в отношении наших СМИ.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:

Для Беларуси эта эскалация не была неожиданной. Еще раз от имени Белорусского союза журналистов выражаю поддержку коллегам с СТВ, ОНТ, БЕЛТА. Вы профессионалы, именно поэтому вас боятся на цифровых платформах, именно поэтому ваш голос на хостинге YouTube пытаются заглушить. Эти виртуальные модераторы не привыкли и не выдерживают честной конкуренции.

Письмо солидарности с белорусскими коллегами направил лично генеральный секретарь Международного сообщества журналистов из Пакистана. В нем подчеркивается: американский видеохостинг лишает общественность права самостоятельно выбирать источники информации. Такие действия являются прямым нарушением основ международного права.

В свою очередь Союз журналистов России назвал произошедшее очередным актом политически мотивированной цензуры.