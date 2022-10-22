Инсульт. Можно ли предотвратить болезнь и что для этого необходимо? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. У белорусов есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Медицина развивается, при этом остается бесплатной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас есть все для того, чтобы не зависеть от внешних факторов и получать необходимое лечение оперативно, квалифицированно и качественно. Но почему мы сами часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к тревожным симптомам? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 23 октября, в 10:00. Врачи бьют тревогу! Многие пациенты так поздно обращаются за помощью, что последствия болезни сильно усугубляются и могут быть необратимыми.

Из пяти человек, которые перенесли инсульт и выжили, полностью восстанавливается только один. Четыре остаются инвалидами в среднем. Какие изменения могут свидетельствовать о том, что вы в опасности?

Мы просим пациента произнести любую простую фразу, самое простое – это наше имя, и зачастую мы слышим нарушение речи, невнятность, неразборчивость речи. Инсульт. Почему так важно предотвратить болезнь и что для этого необходимо?

Ежедневно 30 минут должны ходить наши пациенты. Мы рекомендуем просто – одну остановку пешком домой. Должны ходить, но каждый день. Как встать на ноги, снова научиться ходить и вернуться к прежнему образу жизни?

Все обучаются ходить. Большинство пациентов, они, по крайней мере, навык ходьбы осваивают.

Как здоровый образ жизни меняет человека и почему это не так сложно, как многие думают?