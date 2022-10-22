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Инсульт. Можно ли предотвратить болезнь и что для этого необходимо? Анонс ток-шоу «Большой город»

22 октября 2022 09:24
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Новости Беларуси. У белорусов есть все возможности следить за здоровьем и вовремя обращаться к врачам. Медицина развивается, при этом остается бесплатной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас есть все для того, чтобы не зависеть от внешних факторов и получать необходимое лечение оперативно, квалифицированно и качественно.

Но почему мы сами часто запускаем болезни и к чему приводит невнимательное отношение к тревожным симптомам? Об этом пойдет речь в ток-шоу «Большой город». Смотрите в воскресенье, 23 октября, в 10:00.

Врачи бьют тревогу! Многие пациенты так поздно обращаются за помощью, что последствия болезни сильно усугубляются и могут быть необратимыми.

Инсульт. Можно ли предотвратить болезнь и что для этого необходимо? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Из пяти человек, которые перенесли инсульт и выжили, полностью восстанавливается только один. Четыре остаются инвалидами в среднем.

Какие изменения могут свидетельствовать о том, что вы в опасности?

Инсульт. Можно ли предотвратить болезнь и что для этого необходимо? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Мы просим пациента произнести любую простую фразу, самое простое – это наше имя, и зачастую мы слышим нарушение речи, невнятность, неразборчивость речи.

Инсульт. Почему так важно предотвратить болезнь и что для этого необходимо?

Инсульт. Можно ли предотвратить болезнь и что для этого необходимо? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Ежедневно 30 минут должны ходить наши пациенты. Мы рекомендуем просто – одну остановку пешком домой. Должны ходить, но каждый день.

Как встать на ноги, снова научиться ходить и вернуться к прежнему образу жизни?

Инсульт. Можно ли предотвратить болезнь и что для этого необходимо? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Все обучаются ходить. Большинство пациентов, они, по крайней мере, навык ходьбы осваивают.

Инсульт. Можно ли предотвратить болезнь и что для этого необходимо? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Как здоровый образ жизни меняет человека и почему это не так сложно, как многие думают?

Инсульт. Можно ли предотвратить болезнь и что для этого необходимо? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Холестерин в норме, сахар в норме, давление в норме.

Екатерина Забенько, СТВ:  
Это ток-шоу «Большой город». Мы расскажем о том, что важно знать каждому минчанину. Смотрите нас в каждое воскресенье в 10:00.

# Здоровье # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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