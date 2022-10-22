«Чтобы цены были абсолютно справедливыми». Наталья Кочанова побывала в магазинах Новополоцка во время рабочей поездки

Новости Беларуси. Ценообразование и наличие ассортимента товаров в регионах под контролем сенаторов. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время рабочей поездки в Новополоцк побывала в магазинах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы оценить полную картину, были выбраны торговые точки двух сетей: региональной и известной по всей стране. В поле зрения мониторинговой группы не только продукты питания, их цена и производитель, но и линейка непродовольственных товаров.
Там, где есть контроль, например, в этом магазине, где мы находимся, в принципе, мне кажется, цены с лета не изменились. Если частные магазины, то растут.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я удовлетворена тем, что увидела. В принципе, все, что было раньше, есть, но наша задача, чтобы ассортиментный перечень выдерживался, чтобы цены были абсолютно справедливыми, как говорит Президент нашей страны, потому что, конечно, мы видели, что перекосы в этом есть. В одном торговом объекте, например, этот же продукт стоит столько, в другом – абсолютно другая цена. И вот здесь равные торговые наценки, я думаю, позволят выровнять и сделать справедливую цену для торговых объектов.