Уборка льна завершается в Беларуси. Почему дизайнеры делают ставку на наш «северный шёлк»?

Новости Беларуси. Уборка льна завершается в Беларуси. Все области, за исключением Витебской, уже справились с этой работой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере страны остался около 1 % площадей. Всего белорусскими аграриями заготовлено почти 150 тысяч тонн льнотресты. Год назад было на 28 тысяч тонн меньше. Радует в нынешнем сезоне и качество сырья – волокно длиннее и подходит для получения тканей высокого класса, чего и ждут от «северного шелка» отечественные модельеры и дизайнеры.