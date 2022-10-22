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Президент поздравил офицеров, ветеранов и служащих Северо-западного оперативного командования с 80-летием со дня образования

22 октября 2022 07:39
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Новости Беларуси. Северо-западное оперативное командование Вооруженных Сил отмечает 80-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот юбилейный день офицерам, служащим и служившим там поздравление адресовал Президент.

Президент поздравил офицеров, ветеранов и служащих Северо-западного оперативного командования с 80-летием со дня образования-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К знаковой дате нынешние воины Северо-западного оперативного командования подошли верными своему героическому прошлому. Воинские части объединения участвуют во всех ключевых мероприятиях оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил и всегда готовы дать достойный ответ на любые вызовы и угрозы, стоящие перед страной.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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