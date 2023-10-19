Всего 37 рублей – смотрите, какие дома могут купить белорусы за одну базовую!

Новости Беларуси. Рынок недвижимости в сельской местности набирает обороты. Новый импульс ему придал 116-й указ Президента, который позволяет выкупить дом на селе всего за одну базовую величину. С начала 2023 года в Беларуси по такому принципу было продано 620 домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В помощь потенциальным покупателям единый реестр на сайте Госкомимущества, где собрана информация о более тысячи объектах недвижимости по всей стране. Это лето превратилось в настоящий дачный марафон. Под эгидой 116-го указа тысячи белорусов отправились на поиски своего идеального места для отдыха. Только в Могилевской области новых хозяев обрели 127 деревенских усадеб. Всего за одну базовую величину.

Надежда Якушова, главный специалист управления ЖКХ Могилевской области:

Лидерами по вовлечению в хозяйственный оборот в части продажи являются, безусловно, Могилевский район, а также Белыничский и Бобруйский. Пожалуй, можно отметить в Могилевском районе такие сельсоветы, которые продают, как Сидоровичский и Семукачский сельсоветы.

Награда для самых терпеливых – усадьбы в отдаленных, но живописных уголках Беларуси. Например, этот пустующий домик в деревне Городщина Могилевского района – просто мечта. До реки Друть рукой подать. Да, прежде чем вдохнуть жизнь в эти деревянные стены, нужно выиграть схватку с природой: усадьба буквально утопает в траве, но в сравнении с масштабами трофея это мелочи.

Тамара Укружская, председатель Семукачского сельского совета:

Если домик купить в Городище, это не меньше 3-4 тысяч долларов. А так получается, что его можно купить за 37 рублей. Ну, 800, грубо, уходит на оформление земельного участка, БТИ, удостоверение регистрационное. И если в этот домик вложить хотя бы 1000 белорусских рублей, то он будет куколкой. Благодаря 116-му указу рынок недвижимости в деревне заметно оживился. С момента его вступления в силу только в Семукачском сельском совете (что в 40 километрах от Могилева) продали 23 пустующих дома. Это самые большие цифры во всем регионе и во многом заслуга председателя, чей профессиональный кейс теперь пополнился еще и навыками риелтора.

Тамара Укружская:

Я всегда людям говорю: уважаемые, нужно заехать в населенный пункт, подойти к дому и почувствовать, вам этот дом нужен, вам здесь уютно, комфортно. Тогда это будет ваш. У меня был случай: они выбирали, категорически, приехали, вот этот, в другом населенном пункте. А я им показываю другой дом в другом населенном пункте: смотрите, какой ваш дом стоит в красивом месте, ой, извините, я говорю «ваш». Они тут же уезжают, написав заявление на один, через час приезжают и переписывают заявление именно на этот дом, про который я сказала «ваш». Они сказали: ну да, действительно, мы приехали, это наш дом.

Найти и буквально вселить уют, вновь зажечь домашний очаг. Все это получилось у молодой семьи Швед из Могилева. На поиски дачи родители потратили не один год, перешерстили десятки объявлений, но то цены кусались, то геолокация не подходила. Дом, спрятанный в деревне Большие Белевичи среди 7 озер, по цене похода в магазин превратил мечту в реальность.

Лег и моментом выключился. В пять утра проснулся, такой выспавшийся, свежий воздух, усталости не было, вообще классно было. Дачу ремонтировали дружно. Охотно молодой семье помогают близкие. Рукастых родственников заманивают сюда на рыбалку. Но прежде, чем взять в руки удочку, нужно немного потрудиться. Схема рабочая. За лето семья успела обшить домик вагонкой, провести воду и поменять окна, а еще стать живой рекламой для друзей.