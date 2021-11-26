Директор Минского технопарка: как проходит сотрудничество с «Великим камнем» и какой проект реализуют с инновационным фондом?

Новости Беларуси. 4 ноября Минскому городскому технопарку исполнилось 10 лет. Это общество с ограниченной ответственностью было создано для реализации государственной программы инновационного развития Беларуси. С 2011 года оно получило статус субъекта инновационной инфраструктуры в качестве научно-технологического парка. О том, что уже выполнено, и планах на будущее поговорим в студии программы « Большой город » на СТВ с Владимиром Давидовичем, директором Минского городского технопарка.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

С представителями «Великого камня» мы подписали соглашение о сотрудничестве. Думаю, что в 2022 году проектов буде больше. Проект 2020 года заключался в проведении конкурса стартапов с тем, чтобы потом размещать у нас, в «Великом камне» – где угодно. Со стороны технопарка это была организационная часть, то есть мы организовывали конкурс и сделали воронку стартапов, заявки шли к нам. Наша задача, как мы ее видим, – во-первых, поддерживать этот интерес среди широких слоев будущих предпринимателей о том, что здесь можно стартовать и даже найти какую-то помощь на начальном этапе, закрутить бизнес, из стартапа перейти в организованное юридическое лицо. Фактически мы сами себе готовим «рассаду», которую высаживаем на наших площадях, и у нас есть еще один старинный партнер, с которым мы тоже поддерживаем отношения и будем их развивать с плоскости дальнейшего углубления поддержки стартапов. Это один из наших учредителей – Белорусский инновационный фонд.

«Мы смотрим на наличие команды и готовность работать». Как стать резидентом технопарка? Подробности далее.

Он проводит ежегодный Республиканский конкурс инновационных проектов. Как раз сейчас конкурс находится на стадии экспертной оценки многочисленных проектов, которые туда поступили, а их, насколько я знаю, больше 100. После того как будет получена оценка, будет произведено ранжирование этих проектов, будет проходить полуфинал конкурса, будет баттл, определены победители. Победители получат гранты на свою коммерциализацию. Там речь идет о суммах около 15 000 рублей. Нам интересно, мы среди участников конкурса тоже ищем своих будущих резидентов. Впервые объявлю о том, что общались с руководством Белорусского инновационного фонда, наверное, будем начинать акселерационную программу для тех, кто прошел в финал и добился какого-то результата.