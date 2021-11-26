Остался ли доволен Президент условиями пребывания беженцев? Рассказал Дмитрий Шевцов

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются в центре временного размещения на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следить за ситуацией продолжает и наша съемочная группа.

Константин Герцев, корреспондент:

Весь лагерь до сих пор под большим впечатлением. Глава государства буквально считаные минуты назад покинул территорию. Беженцы общаются между собой, делятся впечатлениями. Мы пригласили к нам на беседу Дмитрия Шевцова, генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста. Вы с главой государства были и в палатке, где раздают гуманитарную помощь, и непосредственно в логистическом центре, где они проживают сейчас. Каким аспектам, чему глава государства уделил особое внимание, общаясь в вами?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Знаете, всем без исключения. Он посмотрел полностью быт, посещая логистический центр, он общался там с беженцами, задавал им вопросы, слушал их просьбы, которые они высказывали, он посмотрел, как осуществляется питание, не только в каких условиях, но и чем происходит питание, подробно ему рассказали, что это питание трехразовое. Он остался доволен, что мы обеспечиваем полностью их и продуктами питания, и одеждой, и кровом над головой, и другими условиями, и тем, что есть возможность людям еще и помыться, плюс работают автолавки. То есть мы обеспечили на самом деле по-белорусски хорошее и щедрое гостеприимство для этих людей. Лукашенко на границе: будем делать все так, как вы пожелаете, даже если это будет плохо для поляков. Читайте здесь.

Константин Герцев:

Как дальше вы планируете выстраивать гуманитарную политику, уже с учетом посещения этого места главой государства? На что сейчас будет делаться упор, может, что-то поменяете? Дмитрий Шевцов:

Мы будем продолжать то, что мы делали, обеспечивать их всем необходимым. Но также Александр Григорьевич сказал, что если у беженцев есть какие-то вопросы, принципиальные вопросы, которые требуют решения и на уровне властей, и на уровне всех, кто здесь работает, то они могут их написать, чтобы мы четко видели их чаяния и нужды и адекватно и оперативно на них реагировали. Константин Герцев:

Вчера у вас состоялась встреча с главой Международной федерации Красного Креста. Какие там диалоги, контакты у вас выстраиваются?