Остался ли доволен Президент условиями пребывания беженцев? Рассказал Дмитрий Шевцов

Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются в центре временного размещения на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следить за ситуацией продолжает и наша съемочная группа.
Новости Беларуси. Сотни беженцев остаются в центре временного размещения на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следить за ситуацией продолжает и наша съемочная группа.
Константин Герцев, корреспондент:
Весь лагерь до сих пор под большим впечатлением. Глава государства буквально считаные минуты назад покинул территорию. Беженцы общаются между собой, делятся впечатлениями. Мы пригласили к нам на беседу Дмитрия Шевцова, генерального секретаря Белорусского общества Красного Креста.
Вы с главой государства были и в палатке, где раздают гуманитарную помощь, и непосредственно в логистическом центре, где они проживают сейчас. Каким аспектам, чему глава государства уделил особое внимание, общаясь в вами?
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Знаете, всем без исключения. Он посмотрел полностью быт, посещая логистический центр, он общался там с беженцами, задавал им вопросы, слушал их просьбы, которые они высказывали, он посмотрел, как осуществляется питание, не только в каких условиях, но и чем происходит питание, подробно ему рассказали, что это питание трехразовое. Он остался доволен, что мы обеспечиваем полностью их и продуктами питания, и одеждой, и кровом над головой, и другими условиями, и тем, что есть возможность людям еще и помыться, плюс работают автолавки. То есть мы обеспечили на самом деле по-белорусски хорошее и щедрое гостеприимство для этих людей.
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Константин Герцев:
Как дальше вы планируете выстраивать гуманитарную политику, уже с учетом посещения этого места главой государства? На что сейчас будет делаться упор, может, что-то поменяете?
Дмитрий Шевцов:
Мы будем продолжать то, что мы делали, обеспечивать их всем необходимым. Но также Александр Григорьевич сказал, что если у беженцев есть какие-то вопросы, принципиальные вопросы, которые требуют решения и на уровне властей, и на уровне всех, кто здесь работает, то они могут их написать, чтобы мы четко видели их чаяния и нужды и адекватно и оперативно на них реагировали.
Константин Герцев:
Вчера у вас состоялась встреча с главой Международной федерации Красного Креста. Какие там диалоги, контакты у вас выстраиваются?
Дмитрий Шевцов:
Да, вчера посетил нас президент Международной федерации Красного Креста, он встречался и министром здравоохранения, и с министром иностранных дел, и с председателем Госпогранкомитета. Нам Международная федерация Красного Креста выделила 266 тысяч евро. Это деньги, которые уже поступили. Они будут растаможены в ближайшее время и пойдут, конечно, на покрытие всех затрат, которые есть. Они также объявили для нас чрезвычайный призыв, когда идет клич по линии национальных обществ Красного Креста о том, что требуется помощь Белорусскому обществу Красного Креста. Поэтому нам наши коллеги из других стран, Красный Крест, точно так же будет помогать. Он сегодня уже улетел. Но он сказал, что Беларусь и Белорусский Красный Крест могут всегда рассчитывать на Международную федерацию Красного Креста. И президент сказал: я всегда готов Белорусскому Красному Кресту подставить свое плечо для помощи.
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