Как готовить форшмак и в чём тонкость танца «7:40»? Праздник еврейской культуры проходит в Верхнем городе

Новости Беларуси. 22 сентября в Минске зажигают представители одной из самых древних мировых культур. На традиционном многонациональном фестивале у городской ратуши сегодня еврейский праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его гости могут узнать традиции народа в познании иудейской мудрости, Торы, тонкости исполнения танца «7:40» и приготовления классического форшмака. Тут же можно будет оставить записку в Стене Плача, познакомиться с израильским боевым искусством и услышать звук ритуального рога. На площадке у городской ратуши будут угощать традиционными блюдами, а концерт продолжится практически до полуночи.