Безопасность данных, планшеты и сроки переписи-2019. Большое интервью с председателем Белстата

Новости Беларуси. Меньше года осталось до проведения в стране переписи населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напоминаем даты: с 4 по 30 октября 2019 года. А впервые население пересчитали в 1897 году. Тогда территория современной Беларуси входила в состав Российской империи, и в пяти западных губерниях – Виленской, Минской, Гродненской, Витебской и Могилевской – проживало более 6,5 миллиона человек. Чем грядущая перепись будет отличаться от предыдущей? Обязательно ли ждать переписной персонал или можно прийти самим? Надежно ли защищена информация, представляемая населением в ходе переписи? На эти и другие вопросы нам ответила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Большое интервью «Недели». Юлия Огнева, СТВ:

Инна Викторовна, год до переписи. Начну с начала: не было ли сомнений в том, что перепись вообще необходима? Потому что насколько я знаю, в обывательской среде такие сомнения как раз таки есть.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета:

Сомнений никаких не возникает. Перепись населения нужна ввиду того, что основную информацию о домохозяйствах, об их составе, о распределении трудовых ресурсов, размещении населения по регионам мы получаем именно в ходе переписи населения. Но самое главное – что в ходе переписи мы получаем корректную информацию о численности населения, проживающего в Республике Беларусь. Мы получаем корректные данные, на основе которых в дальнейшем строятся демографические прогнозы, прогнозы социально-экономического развития республики. Ну и, конечно же, принимаются решения о формировании бюджета в строительстве школ, больниц, домов. «Да, мы гарантируем защиту»: председатель Белстата рассказала о политике конфиденциальности при переписи населения Юлия Огнева:

Для современной Беларуси это уже третья по счету перепись населения. Есть ли у нее какие-то особенности? Инна Медведева:

Основная особенность переписи населения, которая будет в 2019 году, это безбумажный формат проведения. Стационарные участки и переписной персонал будут оснащены планшетами. Что это дает? Это дает, конечно же, сокращение времени заполнения переписных листов – однозначно – и качество. Кроме того, изюминкой данной переписи является наличие вопросника по сельскому хозяйству. Это нам позволит верифицировать наши данные по валовому продукту сельского хозяйства.

Юлия Огнева:

То есть у городских жителей вы будете интересоваться, есть ли у них дача? Инна Медведева:

Мы будем спрашивать, есть ли у них земельный участок и что они выращивают на данном земельном участке, какие насаждения? Есть ли у них скот? Юлия Огнева:

Перепись будет проходить, так скажем, тремя видами: стационарный, при помощи опрашивающего персонала и в режиме онлайн.