Что даст миру, если человек пересядет с автотранспорта на велосипед? Один день без автомобиля в Гомеле

Новости Беларуси. На финише европейской недели мобильности. Днем без автомобиля отмечают во многих городах Беларуси масштабную экологическую кампанию, которую поддерживают около 50 стран. Все это для сокращения выбросов в атмосферу выхлопных газов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи белорусов 22 сентября отказались от использования автомобиля в пользу велосипедных и пеших прогулок. К глобальной экологической акции присоединился и корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Европейская неделя мобильности завершается традиционным днем без автомобиля. Экологи утверждают: более 80 % загрязнения атмосферы приходится на автотранспорт. Вносим свою лепту в общее дело – отправляемся на съемки пешком. Пешая прогулка не просто альтернатива автомобилю – для многих гомельчан это хорошая традиция, способ провести выходной день и пообщаться с друзьями.

Ульяна Ковшарова, жительница Гомеля:

Мы сейчас отказались от автомобиля вообще. Больше стараемся гулять. Велосипеды... Мне кажется, что у нас очень много заядлых автомобилистов, которым стоило бы иногда хоть на день отказаться от автомобиля и пройтись, прочувствовать, как это здорово.

Дарья Поляк, туристка (Польша):

Моя семья – нас четверо – в выходные всегда на велосипедах, пока не похолодает. Так что это норма жизни. Отказ от автомобиля перешел из разряда чудачеств в норму жизни. Велосипедная инфраструктура в белорусских городах развивается вместе с ростом числа любителей этого экологичного транспорта. Арсений Березняцкий уверен: без авто проживет запросто, без велосипеда теперь уже вряд ли.

Арсений Березняцкий, житель Гомеля:

Велосипед для меня очень большой друг. Я езжу на нем, катаю на нем крутые гонки, катаюсь с друзьями. Очень много друзей появилось, когда велосипед купил. Ну и велосипед лучше автомобиля, потому что можно быстрее передвигаться по городу. Чаще отдавать предпочтение общественному транспорту и без необходимости не садиться за руль – простые действия, доступные каждому автомобилисту. Правда, для начала нужно осознать реальную цену, которую приходится платить человечеству за сиюминутный комфорт.