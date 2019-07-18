Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету

На стационарных участках. Предоставить сведения переписчику, который придет к вам домой. Через интернет.

Заполнить анкету через интернет можно даже, будучи на другом конце земного шара, в любое удобное время. Такой формат изрядно упрощает процесс и экономит драгоценные минуты.

Антон Мучковский, начальник отдела организации проведения переписи населения Национального статистического комитета Республики Беларусь: Человек сможет начать анкету заполнять на одном устройстве, например, дома, а продолжить, например, в смартфоне в автобусе или где-то уже на работе.

Для того чтобы процесс онлайн-переписи для респондента был понятным, накануне появятся информационные листовки с подробной инструкцией и даже видео-объяснение. С обратной стороны «жировок» можно будет найти инструкцию заполнения анкеты в режиме онлайн. О всех тонкостях процедуры расскажут и в СМИ.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь: Новшество этого переписного периода – это сельскохозяйственная деятельность населения. Все эти данные являются основой далее для построения прогнозов – как социально-экономических прогнозов, так и демографических. И используются для развития государства и конкретного региона, в котором живет человек.

Но будьте бдительны: ведь именно это время благоприятно для мошенников. Истинных специалистов узнать несложно: на плече – брендированная сумка, планшет и официальное удостоверение с печатью.

С 21 по 30 октября к тем, кто не прошел интернет-анкетирование, нагрянут переписчики. К слову, в этом году их ряды пополнятся студентами и сотрудниками вузов. Волонтеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Защита личной информации при переписи гарантируется. И в этом можно быть уверенным на все сто! После анкетирования респондентов данные передаются по защищенному каналу связи Белстата, после чего они удаляются из планшета.

Инна Медведева:

У нас есть люди, которые в отдельном помещении будут обрабатывать эти данные, они будут обезличены и агрегированы. То есть уже будут собраны совокупной группировкой, которая будет использована органами государственного управления для выработки определенных решений.

Перепись населения успешно проводится во всем мире. Но везде абсолютно с разными временными интервалами. В нашей стране она проходит один раз в десять лет.

Именно на основе этой важной информации строятся все прогнозы: сколько и где построить новых школ, детских садов или больниц. Это именно тот случай, когда статистика помогает делать страну лучше.