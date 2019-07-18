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Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету

18 июля 2019 12:49
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С 4 по 30 октября в Беларуси пройдет перепись населения, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Ответить на 49 вопросов можно будет тремя способами:  

На стационарных участках.  
Предоставить сведения переписчику, который придет к вам домой. 
Через интернет.  

Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету-1

Если два первых подхода – традиционные, то последний, онлайн-формат, – направление новое.

Антон Мучковский, начальник отдела организации проведения переписи населения Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Человек сможет начать анкету заполнять на одном устройстве, например, дома, а продолжить, например, в смартфоне в автобусе или где-то уже на работе.

Заполнить анкету через интернет можно даже, будучи на другом конце земного шара, в любое удобное время. Такой формат изрядно упрощает процесс и экономит драгоценные минуты.

Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету-4

Антон Мучковский:
Интернет-перепись будет максимально наводнена подсказками для человека, чтобы он правильно интерпретировал вопросы.

Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету-7

Для того чтобы процесс онлайн-переписи для респондента был понятным, накануне появятся информационные листовки с подробной инструкцией и даже видео-объяснение. С обратной стороны «жировок» можно будет найти инструкцию заполнения анкеты в режиме онлайн. О всех тонкостях процедуры расскажут и в СМИ.

Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету-10

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Новшество этого переписного периода – это сельскохозяйственная деятельность населения. Все эти данные являются основой далее для построения прогнозов – как социально-экономических прогнозов, так и демографических. И используются для развития государства и конкретного региона, в котором живет человек.

Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету-13

С 21 по 30 октября к тем, кто не прошел интернет-анкетирование, нагрянут переписчики. К слову, в этом году их ряды пополнятся студентами и сотрудниками вузов. Волонтеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Но будьте бдительны: ведь именно это время благоприятно для мошенников. Истинных специалистов узнать несложно: на плече – брендированная сумка, планшет и официальное удостоверение с печатью.

Перепись населения-2019: три безопасных способа заполнить анкету-16

Защита личной информации при переписи гарантируется. И в этом можно быть уверенным на все сто! После анкетирования респондентов данные передаются по защищенному каналу связи Белстата, после чего они удаляются из планшета.

Инна Медведева:
У нас есть люди, которые в отдельном помещении будут обрабатывать эти данные, они будут обезличены и агрегированы. То есть уже будут собраны совокупной группировкой, которая будет использована органами государственного управления для выработки определенных решений.

Перепись населения успешно проводится во всем мире. Но везде абсолютно с разными временными интервалами. В нашей стране она проходит один раз в десять лет.

Именно на основе этой важной информации строятся все прогнозы: сколько и где построить новых школ, детских садов или больниц. Это именно тот случай, когда статистика помогает делать страну лучше.

# Государственная социальная политика # общество # Антон Мучковский # Инна Медведева

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