Под звуки скрипки и шофара. На празднике в центре Минска знакомятся с еврейскими традициями и культурой

Новости Беларуси. От «Хава нагилы» до еврейского юмора. 22 сентября у городской ратуши традиционный день национальных культур облачен в пейсы и звезды Давида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске в четвертый раз проходит День еврейской культуры. Как готовить форшмак и в чём тонкость танца «7:40»? Праздник еврейской культуры проходит в Верхнем городе

Праздник собрал еврейские общины со всей Беларуси. Из Бобруйска, Могилева, Лиды, Витебска привезли в столицу артистов и танцевальные коллективы. Конечно, звучала скрипка и ритуальный рог – шофар. Волонтеры учили гостей, как правильно танцевать «7:40» и готовить форшмак. А вот мацу раздавали совершенно бесплатно. Такими же «вкусными», как и кулинарная программа, были различные мастер-классы и демонстрация приемов израильского боевого искусства. Отметим, праздник проходит перед Новым годом по иудейскому календарю.