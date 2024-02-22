«Инициатива лидера». Никита Рачиловский рассказал о новом проекте Молодёжного парламента

«Лидерами не рождаются – лидерами становятся!» Вот один из девизов нового проекта Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь, конкурса «Инициатива лидера». Подробнее об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:
«Инициатива лидера» – это молодежный конкурс. Регистрация будет проходить до 26 февраля. Наша задача – отобрать лучших из лучших ребят, молодых представителей Республики Беларусь в возрасте от 18 до 35 лет. Желательно быть гражданином Республики Беларусь. Но если это уроженец другой страны, но постоянно работает в Беларуси, никаких проблем нет, чтобы человека поддержать и допустить к участию в нашем конкурсе.
Участники подают заявки, мы просматриваем их и приглашаем лучших в полуфинал. В очном формате мы встретимся с полуфиналистами, посмотрим их проекты, выслушаем и отберем финалистов.
Александр Меженный:
Проекты объединены какими-то темами?
Никита Рачиловский:
Мы решили не ограничивать никого, дать любое направление. Опыт наших мероприятий показал, что это может быть как экология, экономика, так и бизнес, социальная сфера, вопросы трудоустройства, разработка мобильных приложений.
Мы понимаем, что идей много, хотелось бы всех услышать, не ограничивая. Если выбрать одно направление, мы не увидим других идей. Ограничений по направлениям нет, самое главное – желание.
Финалисты будут приглашены на второй Белорусский молодежный парламентский форум, где все участники этого форума выберут финалиста. Победителям мы окажем поддержку на протяжении всей реализации их проекта. Разработаем специальную карту, макет, как они видят реализацию проекта, какая помощь им нужна от Молодежного парламента.
Что еще получат финалисты конкурса? Смотрите в видеоматериале.