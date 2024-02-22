«Инициатива лидера». Никита Рачиловский рассказал о новом проекте Молодёжного парламента

«Лидерами не рождаются – лидерами становятся!» Вот один из девизов нового проекта Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь, конкурса «Инициатива лидера». Подробнее об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь:

«Инициатива лидера» – это молодежный конкурс. Регистрация будет проходить до 26 февраля. Наша задача – отобрать лучших из лучших ребят, молодых представителей Республики Беларусь в возрасте от 18 до 35 лет. Желательно быть гражданином Республики Беларусь. Но если это уроженец другой страны, но постоянно работает в Беларуси, никаких проблем нет, чтобы человека поддержать и допустить к участию в нашем конкурсе. Участники подают заявки, мы просматриваем их и приглашаем лучших в полуфинал. В очном формате мы встретимся с полуфиналистами, посмотрим их проекты, выслушаем и отберем финалистов. Александр Меженный:

Проекты объединены какими-то темами?