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Евгений Олейник принял участие в досрочном голосовании

22 февраля 2024 08:20
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Новости Беларуси. К досрочному голосованию активно присоединяются не только белорусы всех возрастов, но и звезды белорусской эстрады. Накануне своим избирательным правом воспользовался заслуженный деятель искусств Евгений Олейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Олейник принял участие в досрочном голосовании-1

К выбору подошел со всей ответственностью. Перед тем как прийти на участок, внимательно изучил программы всех кандидатов. К слову, пункт для голосования развернулся в минской 74-й гимназии. Именно здесь Евгений Олейник провел свои школьные годы.

Евгений Олейник принял участие в досрочном голосовании-4

Евгений Олейник, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси:
Сюда прихожу постоянно как избиратель, очень рад видеть своих учителей. Почему я хожу на выборы? У меня был пример в жизни, когда одного моего голоса не хватило, чтобы выбрать человека, которого я хотел, это происходило на выборах (у нас есть авторское общество, оно защищает наши права, и там топовые авторы собираются раз в год и выбирают себе лидера). Это нужно понимать как тенденцию: побеждает тот кандидат, чьи избиратели более активны.

В дни досрочного голосования сделать свой выбор можно с 12:00 до 19:00. Избирательные участки работают без перерыва.

# Выборы в Беларуси # общество # Евгений Олейник

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