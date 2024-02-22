Евгений Олейник принял участие в досрочном голосовании

Новости Беларуси. К досрочному голосованию активно присоединяются не только белорусы всех возрастов, но и звезды белорусской эстрады. Накануне своим избирательным правом воспользовался заслуженный деятель искусств Евгений Олейник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К выбору подошел со всей ответственностью. Перед тем как прийти на участок, внимательно изучил программы всех кандидатов. К слову, пункт для голосования развернулся в минской 74-й гимназии. Именно здесь Евгений Олейник провел свои школьные годы.

Евгений Олейник, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси:

Сюда прихожу постоянно как избиратель, очень рад видеть своих учителей. Почему я хожу на выборы? У меня был пример в жизни, когда одного моего голоса не хватило, чтобы выбрать человека, которого я хотел, это происходило на выборах (у нас есть авторское общество, оно защищает наши права, и там топовые авторы собираются раз в год и выбирают себе лидера). Это нужно понимать как тенденцию: побеждает тот кандидат, чьи избиратели более активны.