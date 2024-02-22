​Наблюдатели от СНГ: в Беларуси созданы условия для комфортного и безопасного голосования граждан

Первые впечатления самые положительные – на парламентских выборах в Беларуси свою работу продолжает Миссия наблюдателей от СНГ. 22 февраля – ровно месяц, как эксперты приступили к исполнению обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время они смогли принять участие в наблюдении за основными этапами подготовки кампании, в том числе регистрацией кандидатов в депутаты, оценили готовность избирательных участков. Кроме этого, проанализировали наше избирательное законодательство.

Сергей Караваев, советник генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи государств –участников СНГ:

Уже готово это юридическое заключение о соответствии избирательного законодательства Республики Беларусь стандартам демократических выборов. Мы руководствуемся в первую очередь Конвенцией о стандартах демократических выборов государств – участников СНГ. Эта Конвенция подписана в 2002 году главами наших государств. Это очень серьезный документ, который определяет стандарты демократических выборов.