Наблюдатели от СНГ: в Беларуси созданы условия для комфортного и безопасного голосования граждан
Первые впечатления самые положительные – на парламентских выборах в Беларуси свою работу продолжает Миссия наблюдателей от СНГ. 22 февраля – ровно месяц, как эксперты приступили к исполнению обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время они смогли принять участие в наблюдении за основными этапами подготовки кампании, в том числе регистрацией кандидатов в депутаты, оценили готовность избирательных участков. Кроме этого, проанализировали наше избирательное законодательство.
Сергей Караваев, советник генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи государств –участников СНГ:
Уже готово это юридическое заключение о соответствии избирательного законодательства Республики Беларусь стандартам демократических выборов. Мы руководствуемся в первую очередь Конвенцией о стандартах демократических выборов государств – участников СНГ. Эта Конвенция подписана в 2002 году главами наших государств. Это очень серьезный документ, который определяет стандарты демократических выборов.
Как отмечают наблюдатели, в Беларуси созданы условия для комфортного и безопасного голосования граждан. А показатели явки избирателей во время досрочного голосования свидетельствуют об удобстве и востребованности такой формы волеизъявления. К слову, впервые мониторинг электоральной кампании наблюдатели от СНГ провели именно в Беларуси – на президентских выборах 2001 года. Нынешняя миссия экспертов юбилейная, 125-я по счету.