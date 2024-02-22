Лукашенко поздравил коллектив «Раубичей» с 50-летием со дня открытия спортивного комплекса

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта отмечает 50-летие. С праздником коллектив спорткомплекса поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что «Раубичи» сегодня – это суперсовременный многофункциональный спортивный и туристический объект, который принимает крупнейшие международные соревнования по биатлону, лыжным гонкам, фристайлу. И знают о «Раубичах» далеко за пределами Беларуси.

«За полувековую историю на его трассах и склонах выросла целая плеяда именитых атлетов – победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. И сейчас лучшие белорусские тренеры готовят достойную смену нашим прославленным чемпионам по зимним видам спорта, воспитывают настоящих патриотов страны», – отметил глава государства.