«Информатика без розетки» – новый проект ПВТ. Как белорусских программистов обучают буквально с детского сада?
Новости Беларуси. 22 сентября 2005 года Президент Беларуси подписал Декрет «О Парке высоких технологий». И уже спустя год в ПВТ появились первые компании-резиденты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Перспектива на вырост еще тогда стала двигателем белорусской цифровой индустрии. «Кремниевая долина Восточной Европы», «Мировой центр разработок искусственного интеллекта», «Рай для программистов» – лишь некоторые оценки Беларуси со стороны авторитетных иностранных СМИ.
Немедленно и верно IT-технологии в Беларуси проникают во все сферы жизни. Цифровизация дает облегченно вздохнуть и пользователям интернет-банкинга, и желающим оплатить транспорт смартфоном, и любителям заказать доставку чего бы то ни было. О том, как жили до удобных приложений, мы порой и не вспоминаем. А в это время ПВТ продолжает трудиться. Взять только подготовку специалистов. В Беларуси билет в IT сегодня получают уже в детском саду. И это не метафора.
«Стоит задача эту цифровизацию расширить». Какие поручения дал Президент в ПВТ и все ли так гладко в IT? Читайте здесь.
Наталья Карлюкевич, заместитель начальника отдела образовательной деятельности администрации ПВТ:
Начиная с пяти лет, дошкольники изучают основы информатики без использования компьютера в рамках образовательного проекта Парка высоких технологий «Информатика без розетки». На сегодня это 8,5 тысячи ребят по всей нашей стране. Занятия в рамках проекта «Информатика без розетки» направлены на развитие у детей логики и алгоритмических умений. Родители уже в своих детях могут увидеть те задатки, которые им от природы заложены, а именно аналитические способности.
Сверхзадача – охватить IT-образованием все этапы непрерывно: детский сад, школа, университет, потом стажировка и рабочее место в мире программирования. Инвестируют в образование резиденты ПВТ – это вклад и в страну, и в собственное будущее. Эдакая дальновидная кадровая политика. Может уж слишком масштабно? Это вряд ли. Мир становится цифровым, есть спрос, а значит нужно предложить учебные программы. Предложений от ПВТ ждет и реальный сектор экономики. Разрабатывать и внедрять ориентирует Александр Лукашенко.
Лукашенко: ПВТ должен работать прежде всего на Беларусь. Подробности здесь.